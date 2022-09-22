ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Может ли работодатель из-за энергетического кризиса оставить работников замерзать в холодных помещениях?

На рабочем месте должна быть предусмотрена возможность предотвращения несчастных случаев на производстве и причинения вреда здоровью. Рабочее помещение работника, в т.ч. температура в помещении, не должны наносить вред здоровью и самочувствию работника. Правовыми актами не установлено, какой должна быть температура в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места — например, температура и влажность воздуха и скорость циркуляции воздуха — должны быть пригодны для выполнения трудовых заданий. При определении благоприятности внутреннего климата необходимо учитывать количество работников в помещении, их умственную и физическую нагрузку, размеры рабочего помещения, специфику используемых средств труда и характер технологического процесса (ч. 4 ст. 6 Закона о гигиене и безопасности труда).