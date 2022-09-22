ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Может ли работодатель из-за энергетического кризиса оставить работников замерзать в холодных помещениях?(2)
Читатель спрашивает: Меня как работодателя беспокоят предстоящие холода и отопление рабочих помещений. Конечно, хотелось бы предложить работникам такие же теплые рабочие помещения, как и раньше, но энергетический кризис заставляет вносить изменения. Что я как работодатель могу сделать в условиях нынешнего энергетического кризиса, чтобы предприятие продолжало работать и работники не замерзали?
Отвечает консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда Пирет Кальюла:
На рабочем месте должна быть предусмотрена возможность предотвращения несчастных случаев на производстве и причинения вреда здоровью. Рабочее помещение работника, в т.ч. температура в помещении, не должны наносить вред здоровью и самочувствию работника. Правовыми актами не установлено, какой должна быть температура в рабочих помещениях. Внутренний климат рабочего места — например, температура и влажность воздуха и скорость циркуляции воздуха — должны быть пригодны для выполнения трудовых заданий. При определении благоприятности внутреннего климата необходимо учитывать количество работников в помещении, их умственную и физическую нагрузку, размеры рабочего помещения, специфику используемых средств труда и характер технологического процесса (ч. 4 ст. 6 Закона о гигиене и безопасности труда).
Мы понимаем, что в условиях текущего энергетического кризиса выполнение следующих рекомендаций, основанных на характере выполняемой работы, может оказаться невозможным и может возникнуть необходимость найти другие решения:
для работ, выполняемых сидя и не требующих физических усилий, от 20 до 25 °C;
для работ, выполняемых сидя или стоя, т.е. связанных с ходьбой и сопровождающихся некоторыми физическими усилиями, от 19 до 24 °C;
для работ, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 1 кг) продуктов, выполняемых стоя или сидя и требующих определенных физических усилий, от 17 до 23 °C;
для работ, выполняемых в положении стоя, связанных с ходьбой, перемещением небольших (до 10 кг) тяжестей и сопровождающихся умеренными физическими усилиями, от 16 до 22 °C;
для работ, связанных с непрерывным движением, перемещением и переносом больших (более 10 кг) грузов и требующих больших физических усилий, от 15 до 20 °C.
При принятии решения, связанного с внутренним климатом рабочего помещения, и вытекающей из него необходимости изменить организацию труда важно оценить риски рабочей среды, учесть возможные последствия и принять превентивные меры, сохраняющие здоровье людей. Ключ к успешному решению любой проблемы лежит в сотрудничестве. Рекомендуем вам сначала обсудить с вашими работниками, какие варианты решения ситуации на вашем предприятии будут наиболее подходящими.
В связи с энергетическим кризисом есть возможность пересмотреть правила организации труда и времени отдыха, в т.ч. обеспечить достаточные перерывы для отдыха. Что касается перерывов для отдыха, важно, чтобы при работе в прохладных условиях их можно было проводить в теплом помещении.
Для офисной работы используйте договоренности об удаленной работе, позволяя таким образом работникам находиться в более теплом домашнем офисе. Однако необходимо помнить, что удаленная работа может осуществляться только по договоренности, т.е. работодатель не может заставить работника работать удаленно для экономии расходов на отопление.
Кроме того, подумайте о рабочей одежде и при необходимости измените принятую практику. Работникам, носящим рабочую одежду, при необходимости следует приобрести более теплую одежду (например, теплое белье и носки).
В заключение можно сказать, что в ситуации кризиса необходимо сотрудничать и разумно учитывать интересы обеих сторон.
Работник, постарайтесь понять, что температура на рабочем месте в этом году будет ниже, чем, например, в прошлом году, и сделайте все возможное, чтобы смягчить ситуацию (например, одевайтесь потеплее). Предложите и свои решения того, каким образом можно сэкономить на энергозатратах.
Работодатель, помните о том, что экономить на тепле можно лишь в разумных пределах. Не ставьте работника в положение, когда он не может эффективно работать, потому что ему слишком холодно. Прислушайтесь к предложениям работников для смягчения ситуации.
Более точные рекомендации вы можете найти здесь.