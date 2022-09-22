МИД Чехии предупредил НХЛ, что российским хоккеистам у них не рады

Ранее стало известно, что „Нэшвилл“ и „Сан-Хосе“ сыграют в Праге 7 и 8 октября, пишет Sports.ru.

В состав „Предаторс“ входят россияне Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе „Сан-Хосе“ выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

„Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию в это время.

В то же время мы указали на ведущиеся переговоры о запрете въезда для граждан Российской Федерации, имеющих действующие визы, выданные ранее. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в ЕС, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа“, – сказал Смолек в интервью iSport.cz.

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