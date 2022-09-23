ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Семинар по карьере Эстонской Кассы по безработице

23 сентября, в последний день вот уже в пятый раз проходящей Ярмарки труда и карьеры, с 10 до 14.30 можно будет следить за семинаром по вопросам карьеры, в фокусе которого на этот раз возможности работы для людей с проблемами со здоровьем. Прямую трансляцию семинара по вопросам карьеры можно смотреть без предварительной регистрации, зрители могут также задавать вопросы спикерам. Все выступления на семинаре по вопросам карьеры записываются и позднее их можно будет просмотреть на странице Ярмарки труда. Семинар по вопросам карьеры ведет Анна Пихл.