Экономика
23.09.2022, 09:30

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Семинар по карьере Эстонской Кассы по безработице

 

23 сентября, в последний день вот уже в пятый раз проходящей Ярмарки труда и карьеры, с 10 до 14.30 можно будет следить за семинаром по вопросам карьеры, в фокусе которого на этот раз возможности работы для людей с проблемами со здоровьем. Прямую трансляцию семинара по вопросам карьеры можно смотреть без предварительной регистрации, зрители могут также задавать вопросы спикерам. Все выступления на семинаре по вопросам карьеры записываются и позднее их можно будет просмотреть на странице Ярмарки труда. Семинар по вопросам карьеры ведет Анна Пихл.

Модератор: Анна Пихл

23.09.2022 10.00 - 14.30

10.00 - 10.05 Введение и знакомство с семинаром

10.05 – 10.10 Приветственное слово Меэлиса Паавела, председателя правления Эстонской Кассы по безработице

10.10 - 10.40 Какая сегодня ситуация на рынке труда?

Катрин Лийваметс – руководитель отдела услуг для соискателей работы и работодателей Эстонской Кассы по безработице

10.40 - 11.20 Что ожидает работников и работодателей на рынке труда?

Меэлис Паавел – председатель правления Эстонской Кассы по безработице

Ингве Розенблад – главный аналитик OSKA Эстонского Квалификационного Агентства

Кай Саард – исполнительный директор PARE

11.20 – 11.30 ПАУЗА

11.30 - 12.00 От сомнений до работы– для всех ли найдется подходящее рабочее место?

Лемме-Геттер Метсала – консультант для работодателей и консультант по карьере Эстонской Кассы по безработице

12.00 - 12.50 Возможно ли работать с ограничениями по здоровью?

Катрин Чарльз – руководитель по персоналу Inission OÜ

Ану Харьо – заместитель руководителя отдела услуг для соискателей работы и работодателей Эстонской Кассы по безработице

Кристи Пеэгель – учредитель и руководитель MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing ja Diabeedikool

12.50 – 13.00 ПАУЗА

13.00 – 13.30 Предубеждения и знания работодателей об ограничениях по здоровью на работе

Сирлис Сымер-Кулль – член правления Эстонской Кассы по безработице

13.30 - 14.20 Как поддержать человека с ограничениями по здоровью в рабочем коллективе?

Сирлис Сымер-Кулль – член правления Эстонской Кассы по безработице

Сигне Вакс-Саареоя – руководитель по персоналу Omniva Eesti

Хелари Лайнярв – врач по гигиене труда



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