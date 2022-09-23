ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Семинар по карьере Эстонской Кассы по безработице
23 сентября, в последний день вот уже в пятый раз проходящей Ярмарки труда и карьеры, с 10 до 14.30 можно будет следить за семинаром по вопросам карьеры, в фокусе которого на этот раз возможности работы для людей с проблемами со здоровьем. Прямую трансляцию семинара по вопросам карьеры можно смотреть без предварительной регистрации, зрители могут также задавать вопросы спикерам. Все выступления на семинаре по вопросам карьеры записываются и позднее их можно будет просмотреть на странице Ярмарки труда. Семинар по вопросам карьеры ведет Анна Пихл.
Модератор: Анна Пихл
23.09.2022 10.00 - 14.30
10.00 - 10.05 Введение и знакомство с семинаром
10.05 – 10.10 Приветственное слово Меэлиса Паавела, председателя правления Эстонской Кассы по безработице
10.10 - 10.40 Какая сегодня ситуация на рынке труда?
Катрин Лийваметс – руководитель отдела услуг для соискателей работы и работодателей Эстонской Кассы по безработице
10.40 - 11.20 Что ожидает работников и работодателей на рынке труда?
Меэлис Паавел – председатель правления Эстонской Кассы по безработице
Ингве Розенблад – главный аналитик OSKA Эстонского Квалификационного Агентства
Кай Саард – исполнительный директор PARE
11.20 – 11.30 ПАУЗА
11.30 - 12.00 От сомнений до работы– для всех ли найдется подходящее рабочее место?
Лемме-Геттер Метсала – консультант для работодателей и консультант по карьере Эстонской Кассы по безработице
12.00 - 12.50 Возможно ли работать с ограничениями по здоровью?
Катрин Чарльз – руководитель по персоналу Inission OÜ
Ану Харьо – заместитель руководителя отдела услуг для соискателей работы и работодателей Эстонской Кассы по безработице
Кристи Пеэгель – учредитель и руководитель MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing ja Diabeedikool
12.50 – 13.00 ПАУЗА
13.00 – 13.30 Предубеждения и знания работодателей об ограничениях по здоровью на работе
Сирлис Сымер-Кулль – член правления Эстонской Кассы по безработице
13.30 - 14.20 Как поддержать человека с ограничениями по здоровью в рабочем коллективе?
Сирлис Сымер-Кулль – член правления Эстонской Кассы по безработице
Сигне Вакс-Саареоя – руководитель по персоналу Omniva Eesti
Хелари Лайнярв – врач по гигиене труда