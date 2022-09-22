Государство ищет желающих разместить украинских военных беженцев

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, Эстония обеспечивает крышу над головой всем прибывшим в страну беженцам, нуждающимся в такой помощи. „Мы продолжим предлагать помощь до тех пор, пока она нужна украинцам. Мы хотим найти партнеров для их размещения, заключить с ними рамочные договоры, и если количество нуждающихся в помощи резко вырастет, быть к такой ситуации готовыми“, - сказала она. „Мы благодарны всем местам размещения, где нашлась возможность предложить бежавшим от войны безопасное проживание. Приглашаем к участию в этом конкурсе как новых заинтересованных партнеров, так и тех, кто уже ими являются“, – добавила Марипуу.

Требования к местам проживания перечислены в базовых документах в регистре госпоставок. К примеру, там должно быть не менее 20 спальных мест и оно должно располагаться рядом с маршрутами общественного транспорта, которыми можно в течение часа добраться до магазина, семейного врача и учреждений, где оказываются государственные услуги. Если в месте размещения можно поселить беженцев с домашними животными, то надо приложить калькуляцию со стоимостью размещения питомцев. Также в месте размещения должно быть помещение для работы представителей Департамента социального страхования, которые консультируют военных беженцев по тому, как начать самостоятельную жизнь.

Новый конкурс разделен на две части: услуга размещения вместе с питанием и услуга размещения с возможностью приготовления пищи. Размещение в местах, где надо самим готовить себе еду, дает лучшие возможности для начала самостоятельной жизни.