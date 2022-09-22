Эстонский эксперт: теплая зима может спасти экономику

По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, базовым сценарием для оценки развития мировой экономики в ближайшей перспективе является замедление темпов роста. „Показатели роста ВВП еврозоны становятся отрицательными. Восстановление после воздействия коронавируса будет отложено, и правительства находятся под давлением, пытаясь поддержать экономику с помощью различных мер“, – сказал Уускюла.

В ситуации, когда инфляция становится все более серьезной проблемой, у Европейского центрального банка нет другого выбора, кроме как повысить ставки по кредитам и депозитам, сказал он. „Поскольку европейский спрос падает, спрос на балтийский экспорт также низок, а рост процентных ставок будет оказывать давление на экономику стран, и без того находящихся в сложной ситуации“, – сказал главный экономист.

По словам главного экономиста, ситуация на рынке труда пока относительно благополучна по сравнению с предыдущими рецессиями, поскольку реальные зарплаты не успевают за инфляцией, а издержки рецессии распределяются более равномерно. „При высоких расходах на жилье, продукты питания и выплаты по ипотеке остается мало места для дополнительной активности, поэтому спрос на услуги второстепенного значения начнет падать, постепенно приводя к росту безработицы“, – добавил он.

По словам Уускюла, основным сценарием риска является глобальная рецессия, которая резко сократит ВВП Китая, развивающихся рынков и США, а следовательно, и еврозоны. Даже если заработная плата будет расти, реальная заработная плата резко упадет, что приведет к снижению потребительского спроса. „Если рост цен сохранится, а процентные ставки продолжат расти, потребители также останутся беднее с точки зрения заработка и сбережений. Для того чтобы увеличить сбережения до прежнего уровня, потребление еще больше снизится, что приведет к росту безработицы“, – пояснил Уускюла.