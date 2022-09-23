Что происходит на газовом рынке сегодня? Повлияла ли мобилизация на цену?

Глава Eesti Gaas Маргус Каазик пояснил, что общая картина рынка цен по-прежнему имеет тенденцию к снижению. „Однако в последние дни рынок потряхивало, и даже в течение одного дня цена колебалась в пределах 20-30 евро/МВтч“, — пояснил он.

Прогнозируется, что в зимние месяцы цена составит около 210 евро/МВтч.

На вопрос Ärileht, в какой степени объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация влияет на газовый рынок, Каазик заявил, что с ограничением российского газа эффект повышения цен будет постепенно уменьшаться. „Самое большое влияние заключается в том, что резервуары в Европе полны, и потребление газа снижается“.

Eesti Gaas предложит универсальную услугу электричества

С 1 октября будет действовать универсальная услуга электроснабжения для бытовых потребителей, запущенная государством, чтобы помочь людям справиться с высокими ценами на энергию. Eesti Gaas предложит универсальную услугу как собственным клиентам, так и всем желающим.

Цена услуги еще не утверждена департаментом конкуренции, но будет объявлена ​​не позднее конца сентября.