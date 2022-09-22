Террас: массовый прием бегущих от мобилизации российских мужчин - это хуже миграционного кризиса 2015 года

Фракция „Зеленые“ и Свободная демократическая партия предложили предоставить в Германии убежище гражданам России, которые хотят избежать объявленной мобилизации. Обе партии входят в правительственную коалицию.

„Европейские страны не должны создавать ситуацию, когда десятки тысяч российских мужчин неконтролируемой массой будут прибывать в Евросоюз. Это будет во много раз хуже миграционного кризиса 2015 года, когда тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пригласила всех беженцев в Германию“, — сказал Террас.

„Любое массовое пересечение границы между Россией и соседними странами ЕС приведет к созданию возможностей для провокаций и возникновению потенциальных сосредоточений „зеленых человечков“. Мы должны учитывать, что это не просто война между Украиной и Россией, а война, инициированная Россией против Европейского союза, НАТО и стран Запада. В такой ситуации нельзя быть наивными“, — подчеркнул Террас.

По его словам, границы для граждан России должны быть закрыты. „Эти самые мобилизованные должны дома бороться за то, чтобы Россия стала нормальной, демократической страной, уважающей международное право“.