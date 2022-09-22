„Немного не совсем правильно, чтобы я там был“: что ответили дети российских чиновников на предложение явиться в военкомат?

Алексей Мишустин: „воевать пока желания не возникало“

Низовцев: Алексей?

Мишустин: да

Низовцев: добрый день, военный коммисориат вас беспокоит, Антон Павлович Мартынов. Скажите, мы вам сегодня отправляли повестку, вы ее уже получили?

Мишустин: нет

Низовцев: ладно, спрошу у наших подчиненных. Вы завтра сможете подойти примерно в 10 часов? Сейчас мобилизация в стране, нам нужно всех обзванивать. Сможете завтра подойти в военкомат? Нужно будет с вами некоторые вопросы проговорить.

Мишустин: а какие вопросы? Что такое?

Низовцев: ну мобилизация идет, нам нужно проверить, где вы сейчас находитесь и можете ли вы на фронт... Ну даже не то чтобы на фронт, я вас ничем не запугиваю. Просто можете ли вы сразу записаться, чтобы быть у нас в резерве, чтобы в будущем вас отправить, мобилизовать.

Мишустин: я учусь на магистерской программе

Низовцев: это мы с вами в военкомате разберем. Просто подойдите завтра, по-быстрому попытаемся медкомиссию пройти и там уже дальше будем действовать. В 10 утра - сможете?

Мишустин: а по какому адресу пришла повестка? Где я прописан?

Низовцев: а назовите номер квартиры, я просто уточню тогда.

Мишустин: 47

Низовцев: да, да, на него. Посмотрите, у вас должна она там быть. Просто пока вы ее достанете, время пройдет, давайте вы подойдее завтра в 10 часов. Скажите, вы готовы записаться в добровольцы, пойти воевать? Я сейчас анкету заполняю на всех. Если в ыготовы идти воевать, то давайте я сразу поставлю галочку, чтобы вам как-то упростили процедуру.

Мишустин: если честно, воевать пока желания не возникало.

Далее обсуждались детали - во сколько Мишустин должен якобы подойти в военкомат и есть ли у него военный билет после того, как у него в бакалавриате была военная кафедра.

Николай Песков: „ я буду это решать на другом уровне“

Низовцев звонит Николаю Пескову и просит его подождать из-за второй линии. Песков кладет трубку со словами: „какое нахрен подождите?“ Ведущий звонит второй раз.

Низовцев: Николай?

Песков: это кто?!