„Немного не совсем правильно, чтобы я там был“: что ответили дети российских чиновников на предложение явиться в военкомат?
Ведущий канала „Популярная политика“ Дмитрий Низовцев в прямом эфире дозворнился до сыновей Мишустина, Саблина, Пескова и внука Золотова и представился военным коммисаром, предложив подойти в военкомат и записаться в добровольцы. Что они ему ответили?
Алексей Мишустин: „воевать пока желания не возникало“
Низовцев: Алексей?
Мишустин: да
Низовцев: добрый день, военный коммисориат вас беспокоит, Антон Павлович Мартынов. Скажите, мы вам сегодня отправляли повестку, вы ее уже получили?
Мишустин: нет
Низовцев: ладно, спрошу у наших подчиненных. Вы завтра сможете подойти примерно в 10 часов? Сейчас мобилизация в стране, нам нужно всех обзванивать. Сможете завтра подойти в военкомат? Нужно будет с вами некоторые вопросы проговорить.
Мишустин: а какие вопросы? Что такое?
Низовцев: ну мобилизация идет, нам нужно проверить, где вы сейчас находитесь и можете ли вы на фронт... Ну даже не то чтобы на фронт, я вас ничем не запугиваю. Просто можете ли вы сразу записаться, чтобы быть у нас в резерве, чтобы в будущем вас отправить, мобилизовать.
Мишустин: я учусь на магистерской программе
Низовцев: это мы с вами в военкомате разберем. Просто подойдите завтра, по-быстрому попытаемся медкомиссию пройти и там уже дальше будем действовать. В 10 утра - сможете?
Мишустин: а по какому адресу пришла повестка? Где я прописан?
Низовцев: а назовите номер квартиры, я просто уточню тогда.
Мишустин: 47
Низовцев: да, да, на него. Посмотрите, у вас должна она там быть. Просто пока вы ее достанете, время пройдет, давайте вы подойдее завтра в 10 часов. Скажите, вы готовы записаться в добровольцы, пойти воевать? Я сейчас анкету заполняю на всех. Если в ыготовы идти воевать, то давайте я сразу поставлю галочку, чтобы вам как-то упростили процедуру.
Мишустин: если честно, воевать пока желания не возникало.
Далее обсуждались детали - во сколько Мишустин должен якобы подойти в военкомат и есть ли у него военный билет после того, как у него в бакалавриате была военная кафедра.
Николай Песков: „ я буду это решать на другом уровне“
Низовцев звонит Николаю Пескову и просит его подождать из-за второй линии. Песков кладет трубку со словами: „какое нахрен подождите?“ Ведущий звонит второй раз.
Низовцев: Николай?
Песков: это кто?!
Низовцев: это военный коммисариат с вами разговаривает, вы сейчас можете говорить?
Песков: могу.
Низовцев: добрый день. Давайте не будем швырять трубки, как вы это сделали в прошлый раз...
Песков: а зачем вы мне звоните, да еще и говорите „подождите“??
Низовцев: потому, Николай, что я могу с вами так разговаривать. Вам сегодня была отправлена повестка в том числе и на госуслугах, и вы пока что не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны были перезвонить и завтра до 10 утра явиться в военный коммисариат. Во-первых, почему вы не перезвонили. а во-вторых, прийдете ли вы?
Песков: ну во-первых, в 10 утра я завтра, конечно, не прийду, а во-вторых, если вы знаете, что я господин Песков, то вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне. Мне надо понимать, что и как мне надо правильно сделать.
Низовцев: интересная угроза, а что за уровень, извините?
Песков: почему угроза? Почему угроза? Мне надо посоветоваться и понять, что вообще происходит и какие у меня есть права.
Низовцев: происходит мобилизация, Николай. Я надеюсь, вы за новостями следите.
Узнать, чем закончился этот диалог и узнать, что говорили другие дети чиновников, можно в видео ниже.