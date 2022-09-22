Россияне, которые скоро могут получить повестки: „Еще вчера понял, что будет ж***“

Когда объявили мобилизацию, мне не стало страшно — гложет злость. Мы, здоровые, относительно молодые мужики, должны тратить свое время, жизни и здоровье в борьбе за что? Мы хоть и бывшие, но солдаты, и не знаем ответа на этот вопрос. Реакции в обществе, я думаю, никакой не будет. Откроешь рот — „закатают“ на пять лет в солнечный Магадан. В России, как и у вас в Беларуси, страшно всем.

— Никто на фронте не стоит над тобой и не считает выстрелы по цели, а тем более — пораженные цели. А стрелять в украинцев лично я не собираюсь. Вопросов не было бы, если б Украина напала на нас: на Белгород, Ростов и другие города. Тогда вся Россия бы рвалась на фронт, но в нынешней ситуации я не понимаю, за что умирать, — считает россиянин. — Учитывая современное оружие украинцев, прилететь может даже в тылу, и на этом будет все. Возможно как ранение, так и смерть.

Если вдруг придется попасть на украинскую землю с оружием, мужчина говорит, что не собирается исполнять приказы военного руководства. Но понимает, что сам может пострадать от солдат ВСУ.

А в целом это даже не план, а руководство к действию 50% резервистов. Я общаюсь с друзьями по службе и знаю, о чем говорю. Среди моих никто не поддерживает эту войну. Воевать и тем более погибать за Путина в этой глупой авантюре желания нет.

— Когда призовут, пройду курс обучения и на фронте найду момент сдаться в плен. Лучше тюрьма в Украине, чем смерть украинцев на моих руках. Да, конечно, время играет за нас. Может, когда придет очередь отправки, уже и не надо будет никуда ехать, потому что украинцы показывают высший класс в войне на данный момент.

Если все же в ближайшее время вызовут в военкомат, Дима собрался идти — на этот случай у него продуман план.

— В других странах, думаю, посольства замучаются разыскивать своих сограждан и повестки раздавать. А тут россияне под жестким контролем, и все органы знают, где ты. Пока ни я, ни мои друзья по повесткам ничего не знаем — ждем. Но в любом случае всех пока не будут загребать: тыловики не смогут обеспечить всех сразу.

Дмитрию — 40. У него российский паспорт и белорусский ВНЖ. Сержант запаса, снайпер — мужчина живет в Минске, но считает, что там властям родной страны его найти будет нетрудно. Под условия мобилизации Дмитрий, по своей личной оценке, попадает с вероятностью 90%.

„У отца Вова Путин 10 лет назад был самым любимым персонажем, а мы с мужем и детьми думаем уезжать“

С утра 26-летняя Дарья из Москвы — как раз не находит себе места. Женщина рассказывает, как утро началось в ее семье, пока муж узнает, можно ли купить билеты на самолет из Москвы в другую страну.

— Мы не поддерживаем российское правительство, и эта позиция у нас давно. Но когда дети родились, мы стали намного спокойнее, не вели какие-то активные действия. Когда все это началось, мы постоянно думали об отъезде, еще эти запугивания ядерной войной… Но потом как-то забили: ездили отдыхать в лес с палатками, не следили за этой ситуацией. А тут она как-то резко к нам вернулась.

Мы в принципе вчера ничего не ждали, сегодня с сыном остались дома, а Толя утром поехал отвозить дочь в сад. Забыл телефон. И тут я читаю это сообщение о мобилизации. Сразу понимаю, что он подходит под критерии: он отслужил, правда, говорил, что это просто потерянное время. Пока муж ехал домой, я уже успела себя накрутить. Он еще вернулся такой довольный, пока не знал новости… А пришлось нам вместе думать, что делать, и быстро принимать решение. Страшно очень.

Анатолий на два года старше Даши. Детям пары — два и три года. Неделю назад они как раз узнали, что ждут третьего ребенка, и теперь, признается молодая россиянка, это событие уже не кажется таким радостным. С момента выхода указа она пересмотрела российские законы и не нашла там исключений для своей семьи.

— Мы надеялись, раз у нас маленькие дети, нас не коснется. Но по закону мужчина имеет отсрочку, только если у него четверо детей или трое и жена минимум на 22 неделе беременности.

Пара решила: если уезжать, то всей семьей. Придется оставить бизнес, который заточен под российские компании и законы, продать дом, недавно построенный (за него еще не погашен кредит). Причем продавать в нынешнее время придется за копейки, уверена Даша.