СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Продукты продолжают стремительно дорожать. Смотрите, насколько сильно выросли цены в Эстонии

Из мясных продуктов за год больше всего выросли цены говядины без костей (44,7%), фарша (24,6%) и бройлера (24,2%). Охлажденный лосось и форель подорожали соответсвенно на 31,6% и 13,3%.

Из молочных продуктов за год больше всего выросли цены сливок для кофе (37,5%) и сливочного масла (30,3%). Из овощей больше всего выросла цена на кочаны капусты (34%), но при этом морковь подешевела на 15,9%.

Значительно подорожала пшеничная мука (63%) и сахар (56,5%). Выросли и цены булки и хлеба - на 21,5% и 13,8% соответственно. Цена импортных яиц выросла за год на 46,3%, а эстонских - на 33,9%.

Смотрите таблицу! В первых трех столбиках указаны цены* за август 2021, июнь 2022 и август 2022 года. В последних двух - изменение цены в процентах в августе 2022 по сравнению с июнем 2022 и по сравнению с августом 2021.

*Средние цены продуктов в эстонских магазинах Институт конъюнктуры фиксирует в начале указанного месяца.