ВИДЕО | Граждан РФ пока не лишат права голоса, зарплаты учителей, полицейских и спасателей сильно вырастут. Правительство рассказало о новых решениях(48)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг и министр обороны Ханно Певкур.
Каллас начала с вопросов безопасности. Россия в спешном порядке проводит референдумы на оккупированных территориях, Путин угрожает ядерным оружием, но нельзя ни в коем случае поддаваться на эти угрозы. „Важно то, что мы не должны позволить этому запугиванию повлиять на нас. Мы никогда не признаем результаты референдумов, так же, как аннексированные территории“, - сказала Каллас.
„Повторю еще раз, прямой военной опасности для Эстонии нет“, - добавила она.
Что касается мобилизации, то если кто-то захочет воевать на стороны России, то это будет рассматриваться как преступление, которое карается сроком до 5 лет, аннулированием вида на жительства либо лишением гражданства ЭР, если оно получено в порядке натурализации.
Вопрос образования, единой школы, единой эстоноязычной системы образования также является вопросом безопасности, отметила Каллас. Зарплата учителей повысится на 23%, расчетная средняя зарплата педагогов превысит 2000 евро.
Также вырастут зарплаты спасателей (в общей сложности на 36%), полицейских, работников социальной сферы.
Ряд изменений в пособиях поможет людям справиться с трудной экономической ситуацией. Например, пособия для многодетных семей вырастут на 50%, пособие для родителя-одиночки увеличится в четыре раза, вырастет не облагаемый налогом минимум, пенсии. Правительство компенсирует 80% расходов на газ и центральное отопление. Это будет происходить автоматически, отдельного ходатайства подавать не надо.
Правительство решило сформировать государственный флот, который будет администрировать водный транспорт Департамента полиции и погранохраны, Департамента транспорта, Спасательного департамента, Департамента окружающей среды. Военный флот останется отдельной структурой. Это часть государственной реформы, которая позволит сократить расходы и перекрестно использовать транспорт
Ляэнеметс в свою очередь еще раз подчеркнул, что если граждане РФ, проживающие в Эстонии, поедут воевать за Россию, обратно в Эстонию их не пустят. Министр отметил, что, несмотря на то, что призыву проживающие здесь россияне подлежать не должны, если вдруг они все же получат повестку, во избежание дальнейших проблем следует сразу же сообщить об этом на государственную инфолинию 1247. Также следует иметь в виду, что если кто-то захочет отказаться от российского гражданство и получить эстонское, то это в нынешних условиях может оказаться не так просто в силу ряда причин, хотя и возможно.
Под конец пресс-конференции Delfi задал премьер-министру вопрос о лишении граждан РФ и Беларуси права голоса на выборах в местные органы власти. Как последовало из ответа Каллас, в ближайшее время такого решения принято не будет.
„Как я уже говорила раньше, в этом правительстве и в этой коалиции у нас нет консенсуса по данному вопросу, так что этот вопрос при нынешнем составе парламента и коалиции решен не будет. Безусловно, парламент занимается этими темами, на выборах эта тема непременно будет подниматься. В условиях войны ситуация действительно изменилась, но мы должны понимать, что не дать кому-то что-то – это одно, а лишить кого-то чего-то – это совсем другое, имеющее совершенно иной вес. Да, в этой коалиции у нас нет договоренности по этому вопросу“.
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