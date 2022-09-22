ВИДЕО | Граждан РФ пока не лишат права голоса, зарплаты учителей, полицейских и спасателей сильно вырастут. Правительство рассказало о новых решениях

Каллас начала с вопросов безопасности. Россия в спешном порядке проводит референдумы на оккупированных территориях, Путин угрожает ядерным оружием, но нельзя ни в коем случае поддаваться на эти угрозы. „Важно то, что мы не должны позволить этому запугиванию повлиять на нас. Мы никогда не признаем результаты референдумов, так же, как аннексированные территории“, - сказала Каллас.

„Повторю еще раз, прямой военной опасности для Эстонии нет“, - добавила она.

Что касается мобилизации, то если кто-то захочет воевать на стороны России, то это будет рассматриваться как преступление, которое карается сроком до 5 лет, аннулированием вида на жительства либо лишением гражданства ЭР, если оно получено в порядке натурализации.

Вопрос образования, единой школы, единой эстоноязычной системы образования также является вопросом безопасности, отметила Каллас. Зарплата учителей повысится на 23%, расчетная средняя зарплата педагогов превысит 2000 евро.

Также вырастут зарплаты спасателей (в общей сложности на 36%), полицейских, работников социальной сферы.

Ряд изменений в пособиях поможет людям справиться с трудной экономической ситуацией. Например, пособия для многодетных семей вырастут на 50%, пособие для родителя-одиночки увеличится в четыре раза, вырастет не облагаемый налогом минимум, пенсии. Правительство компенсирует 80% расходов на газ и центральное отопление. Это будет происходить автоматически, отдельного ходатайства подавать не надо.

Правительство решило сформировать государственный флот, который будет администрировать водный транспорт Департамента полиции и погранохраны, Департамента транспорта, Спасательного департамента, Департамента окружающей среды. Военный флот останется отдельной структурой. Это часть государственной реформы, которая позволит сократить расходы и перекрестно использовать транспорт