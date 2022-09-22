„Тут либо повезет, либо нет“. Как военнообязанные жители Санкт-Петербурга отреагировали на мобилизацию?

До недавнего времени столичные жители пребывали в относительно спокойной обстановке. В ходе войны самые большие потери несли военные из Бурятии и Дагестана. Однако сразу после объявления о частичной мобилизации в России внушительная часть мужского населения всей страны начала примерять на себя критерии отбора. В Москве и Санкт-Петербурге уже прошли массовые акции против мобилизации.

RusDelfi поговорил с петербуржцами, которых потенциально могут призвать. Вот как они реагируют на происходящее:

Руслан, военнослужащий в запасе, 31 год

Тут либо повезет, либо нет.

Сергей, капитан в запасе, Силы противовоздушной обороны, 57 лет

Я 20 лет уже как не служу, поэтому точно не попадаю в первую волну. А вот во вторую или третью – вполне возможно. Я человек военный, всю жизнь этому учился. Так что в случае призыва буду рад защищать родину.

Артем, 27 лет

Друг сказал, что у него на работе у мамы просто пришли, троим вручили повестки и забрали.

Артем, ограниченно годен к военной службе, 23 года

Думаю уехать в Сербию. Из-за этого даже с мамой поссорился. Она мне сказала, мол, кому ты там нужен, я в тебя столько денег вложила, а ты все бросить хочешь.

Камиль, военнослужащий в запасе, 22 года

Честно говоря, испытываю некую неопределенность, потерянность по этому поводу. Недавно мне пришлось пройти срочную службу в России (не очень приятное занятие на год), поэтому всеми способами хочется избежать подобного. Шойгу объявил, что не будет призывать студентов, поэтому множество знакомых и я сам стараемся продолжать обучение, дабы не попасть в реальные списки.