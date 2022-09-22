„Левадия“ уволила главного тренера спустя неделю после подписания(1)
43-летний украинский специалист Максим Калиниченко был уволен с поста главного тренера „Левадии“ после поражения от „Курессааре“ (2:3). Тренер успел поработать в клубе всего неделю.
Руководство „Левадии“ приняло решение уволить Максима Калиниченко с должности главного тренера, информируют представители клуба. 42-летний украинский специалист проработал в таллиннском клубе неделю.
В воскресенье, 18 сентября, таллиннская команда в домашнем матче 29-го тура чемпионата Эстонии проиграла „Курессааре“ (2:3). „Левадия“ отстает от лидера чемпионата „Флоры“ на 13 очков и занимает второе место.
Готовить команду к ближайшим матчам чемпионата страны будет Никита Андреев. Следующая игра „Левадии“ состоится 2 октября против „Нымме Калью“.
Виктор Левада, президент ФКИ „Левадия“: „В последние дни мы провели обсуждения как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что цели, которые мы вместе поставили, в этой среде достичь сложно. Желаю Максиму успехов в будущем“.