„Левадия“ уволила главного тренера спустя неделю после подписания

В воскресенье, 18 сентября, таллиннская команда в домашнем матче 29-го тура чемпионата Эстонии проиграла „Курессааре“ (2:3). „Левадия“ отстает от лидера чемпионата „Флоры“ на 13 очков и занимает второе место.

Виктор Левада, президент ФКИ „Левадия“: „В последние дни мы провели обсуждения как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что цели, которые мы вместе поставили, в этой среде достичь сложно. Желаю Максиму успехов в будущем“.