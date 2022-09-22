Стоматолог: жители Эстонии часто теряют зубы, падая с самокатов
По словам Виктории Ощепковой, стоматолога Läänemere Hambakliinik, этим летом в клинику обратились сотни людей, которые сломали зубы или челюсти, упав с электросамоката. Обычно эти травмы очень болезненны и даже опасны для жизни, и на восстановление зубов может потребоваться до полугода.
По словам Виктории Ощепковой, количество пациентов с травмами от падения на электросамокате у стоматологов увеличилось в разы, и с такими случаями в клинике имеют дело каждый день. „Большинство случаев не попадают в официальную статистику, но, например, в солнечные летние дни или после крупных концертных мероприятий количество травм, полученных при падении с самокатов, сразу резко увеличивается, и за дверями отделений первой помощи выстраивается очередь. Именно с подобных мероприятий многие возвращаются домой на самокате, а не на такси. При этом люди нередко бывают пьяны, и тогда происходят самые серьёзные аварии и получаются тяжёлые травмы. Однако аварии случаются и с совершенно трезвыми людьми, потому что маленькие колеса, неустойчивость, плохая управляемость, высокая скорость и наличие других участников дорожного движения на тротуаре — это очень большой риск“, — сказала Ощепкова.
По ее словам, с самоката люди обычно падают головой вперёд. „У детей перелом челюсти случается чаще, потому что их кости всё ещё растут, и они не такие крепкие, как у взрослых. Много и травм губ, а также дислокации или переломов зубов. У взрослых при падении также часто ломаются зубы, а если ломается коронка, часто обнажается нерв, и в этом случае зубу может потребоваться лечение корня. При остром воспалении нерва человек испытывает крайне сильную боль, от которой не помогают даже обезболивающие, а иногда бывает сложно получить анестезию в достаточном количестве“, — сказала Ощепкова и добавила, что шлем мог бы предотвратить многие травмы, поэтому его использование должно быть обязательным.
„Для детей лечение зубов при травме покрывается страховкой, но за протезирование в любом случае придётся платить. А взрослые должны сами оплачивать и лечение, и протезирование. Если зуб можно спасти, лечение корневых каналов, восстановление с помощью штифта и коронки будет стоить около тысячи евро. Если зуб нужно полностью удалить и заменить, то общая сумма расходов может достигать 3000 евро“, — добавила Ощепкова.
„В лёгких случаях лечение длится месяц. Иногда, если немедленная имплантация невозможна, приходится ждать, пока срастётся кость. В таких случаях постоянный зуб появится во рту только через 3-6 месяцев“, — рассказала Ощепкова.
По словам стоматолога, опасность самокатов недооценивается, ведь травмы, полученные при падении, могут быть даже смертельными. „Обычный велосипедный шлем может помочь избежать худшего. На самом деле, чтобы защитить зубы и челюсти, следует носить более закрытый шлем – шлем для хоккея или мотокросса. Родители обязательно должны следить за тем, чтобы их дети были в шлемах при езде на самокате, а также не превышали скоростной режим и были осторожными. А ещё, нельзя забывать, что ездить на электросамокате можно только в трезвом состоянии“, — подытожила Ощепкова.
В Эстонии за восемь месяцев текущего года было официально зарегистрировано 279 травм, связанных с самокатами.