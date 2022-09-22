Российский хоккеист на суде признал вину в даче взятки ради уклонения от армии

„Вину признал, в совершённом раскаиваюсь“, — сказал Лукин в зале суда. Адвокат хоккеиста Сергей Кожевников сообщил, что рассчитывает на мягкое наказание, так как Лукин добровольно пришёл в правоохранительные органы и признался в содеянном. Также он попросил суд рассмотреть дело без допросов свидетелей в связи с признанием вины Лукиным. Следующее заседание назначено на 28 сентября, пишет Чемпионат.

Напомним, хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они передали через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело. В 2019 году 37-летний житель Уфы предлагал за взятку нелегально предоставить отсрочку от службы в армии. Анвар Сулейманов был осуждён на пять лет условно, а Михаил Воробьёв был оштрафован на два миллиона рублей.