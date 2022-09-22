Деньги превыше всего? Саудиты подружились с Трампом и обвалили мировой гольф

Название взято от римского числа 54 — именно столько лунок будут проходить игроки на каждом соревновании. Финансирует серию Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который не скупится на расходы. Уже прошли этапы в Лондоне, нескольких городах США, планируются визиты в Бангкок и Джедду на Аравийском полуострове (там проводится этап „Формулы-1“, во время которого трассу обстреляли хуситы).

За короткое время LIV перекупила у PGA несколько десятков ведущих гольфистов. Цифры называются баснословные — некоторые игроки получают 100 миллионов долларов только за трансфер. Однако куда выгоднее и сами условия — в LIV деньги получают все участники соревнований, и даже если они оказались главным неудачником турнира, все равно им положены 120 тысяч долларов в виде утешительного бонуса. Таким лузером согласились бы побыть три дня многие из нас. В Лондоне на первом этапе призовой фонд составлял 25 миллионов долларов — это сравнимо с топовыми теннисными событиями.

Три дня — еще одно отличие от PGA-тура, который тратит на каждый турнир на день больше. В новой серии турниры более скоротечны и динамичны, гольфисты начинают одновременную игру на разных лунках. Более того, LIV решили поделить гольфистов на команды, у каждой из которых свой логотип и название, а составы будут тасоваться от этапа к этапу. В конце пройдет командный чемпионат по системе плей-офф. Ранее до такого вызова консервативным правилам в гольфе никто не доходил.

Почему так много критики?