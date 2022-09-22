Деньги превыше всего? Саудиты подружились с Трампом и обвалили мировой гольф(1)
Долгие годы монополистом в мире гольфа был PGA Tour — профессиональная организация, объединявшая сотни гольфистов по всему миру. Именно на ее турнирах стал суперкрутым Тайгер Вудс, хотя это имя в гольфе давно уже не единственное среди звездных. В этом сезоне у PGA появился жесткий конкурент — стартовала серия LIV, пишет Спорт Эксперсс.
Название взято от римского числа 54 — именно столько лунок будут проходить игроки на каждом соревновании. Финансирует серию Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который не скупится на расходы. Уже прошли этапы в Лондоне, нескольких городах США, планируются визиты в Бангкок и Джедду на Аравийском полуострове (там проводится этап „Формулы-1“, во время которого трассу обстреляли хуситы).
За короткое время LIV перекупила у PGA несколько десятков ведущих гольфистов. Цифры называются баснословные — некоторые игроки получают 100 миллионов долларов только за трансфер. Однако куда выгоднее и сами условия — в LIV деньги получают все участники соревнований, и даже если они оказались главным неудачником турнира, все равно им положены 120 тысяч долларов в виде утешительного бонуса. Таким лузером согласились бы побыть три дня многие из нас. В Лондоне на первом этапе призовой фонд составлял 25 миллионов долларов — это сравнимо с топовыми теннисными событиями.
Три дня — еще одно отличие от PGA-тура, который тратит на каждый турнир на день больше. В новой серии турниры более скоротечны и динамичны, гольфисты начинают одновременную игру на разных лунках. Более того, LIV решили поделить гольфистов на команды, у каждой из которых свой логотип и название, а составы будут тасоваться от этапа к этапу. В конце пройдет командный чемпионат по системе плей-офф. Ранее до такого вызова консервативным правилам в гольфе никто не доходил.
Почему так много критики?
В чем же проблема и зачем это саудитам? Как утверждают противники новой лиги, Саудовская Аравия таким способом улучшает свой имидж в мире. Страна — одна из самых жестких абсолютных монархий, где нет свободы слова и только недавно стали разрешать женщинам выходить из дома без мужчин, водить автомобиль и кататься на велосипеде. Соревнования, подобные LIV, делают Саудовскую Аравию привлекательной для инвесторов и туристов, в общем, поддерживают режим. В английском языке даже есть специальное слово для этого — sportswashing. Это ситуация, когда политики с помощью спорта и разговоров о том, что он вне политики, корректируют свой имидж в лучшую сторону.
Сами руководители LIV (директором является экс-гольфист Грег Норман, австралиец по национальности) утверждают, что это хотят покончить с монополией PGA, которая тоже вела гольф не туда, и вообще развивают бизнес-модель нового типа. Последнее объяснение вызывает вопросы: если саудиты нашли схему, как окупить соревнования, на которые затащить игроков стоит 100 миллионов долларов, они заслуживают минимум Нобелевской премии по экономике.
Норман, комментируя убийство саудовского оппозиционера Джамала Хашогги, оправдал члена королевской семьи Мохамеда Бин Салмана, которого подозревают в организации преступления, довольно своеобразным умозаключением: „Послушайте, все из нас делали ошибки, главное — учиться на них“. К игрокам, отказавшимся от перехода в LIV, обратились семьи жертв теракта 11 сентября и поблагодарили их за принципиальность.
Трамп тоже в деле
Среди тех, кто отказался от предложения, был Тайгер Вудс — ему предложили порядка 750 миллионов долларов. А вот другой сверхуспешный американский гольфист Фил Микелсон, наоборот, участвует в продвижении новой организации и призвал PGA договариваться. „LIV пришла всерьез и надолго“, — заявил он. Кроме того, он один из спортсменов, который подал судебный иск против PGA за нарушение антимонопольного законодательства — ассоциация запретила своим игрокам участвовать в новой серии, чем усугубила конфликт.
Ситуация коснулась и 45-го президента США Дональда Трампа — он владеет гольф-клубом, который проводил третий этап серии в Бедминстере. Его обвинили в помощи саудовским властям, хотя после теракта 11 сентября он обвинял это государство в поддержке террористов.
Последний поворот истории, который снова взорвал общественность — появление Нормана в конгрессе США. СМИ сообщают, что он общался с некоторыми конгрессменами, чтобы улучшить публичную картинку вокруг новой серии. В американском парламенте рост саудовской лиги уже вызвал озабоченность: „Меня беспокоит, что есть миллиард долларов саудовских денег, которыми, по сути, подкупают некоторых участников PGA тура с целью сломать ему хребет“, — это слова Чипа Роя, конгрессмена от Техаса. Очевидно, теперь Чип спешит на помощь.
Хватит ли американской помощи против арабского рога изобилия — вот вопрос.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.