Льготное электричество в универсальном пакете доставляется на дом. Сколько на самом деле это будет стоить?

В материале Maaleht даются ответы на самые частые вопросы об универсальной услуге электроснабжения, которая вступит в силу с 1 октября. Хорошая новость заключается в том, что большинству частных лиц не нужно ничего делать, чтобы получить более дешевую электроэнергию, кроме как просто ждать.