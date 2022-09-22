22.09.2022, 10:56
Льготное электричество в универсальном пакете доставляется на дом. Сколько на самом деле это будет стоить?(41)
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В материале Maaleht даются ответы на самые частые вопросы об универсальной услуге электроснабжения, которая вступит в силу с 1 октября. Хорошая новость заключается в том, что большинству частных лиц не нужно ничего делать, чтобы получить более дешевую электроэнергию, кроме как просто ждать.
На вопросы ответил руководитель отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс.