Как частичная мобилизация коснется российского спорта

Если спортсмены солдаты или офицеры запаса, то до 35 лет они теоретически могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Контракты с профессиональными спортивными клубами этому не препятствуют. Наоборот, профессиональные спортсмены, регулярно проходящие углубленные медицинские обследования, вряд ли будут признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья. Другой вопрос — значатся ли в военных билетах у подлежащих призыву атлетов необходимые специальности? Также планируется призывать людей с „боевым опытом“ (видимо, имеются в виду операции на Северном Кавказе и в Сирии). Вряд ли среди спортсменов много таких кандидатов.

Теоретически ничего исключать нельзя — данный вопрос находится в компетенции военкомов. Решение призывной мобилизационной и военно-врачебных комиссий можно оспорить в суде, но уже после отправки в ряды Вооруженных сил. Уклонение от призыва после получения повестки — уголовное преступление. С другой стороны, вряд ли указ президента затронет действующих спортсменов в массовом порядке. Большинство членов сборных, проходящих службу в спортротах, являющихся офицерами-инструкторами или сотрудниками ЦСКА (или других армейских спортклубов), и без мобилизации военнослужащие. Они откомандированы в федеральный и региональные Центры спортивной подготовки, и для того, чтобы перевести в зону проведения спецоперации, их как минимум нужно вернуть в войска отдельным приказом. Пока таких решений нет.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия уже начались в большинстве регионов. Будут призваны около 300 тысяч резервистов из числа граждан, которые имеют важные для армии военно-технические специальности. Конкретные списки для призыва будут формироваться на местах, и политики пока затрудняются сказать, насколько это коснется российского спорта. Sport-express пытается разобраться с этим вопросом.

Будут ли призывать студентов спортивных вузов?

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация не касается студентов дневной формы обучения. То есть не будут призывать и тех спортсменов, которые официально учатся и не в профильных вузах. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности востребованы в данной ситуации. Тут, опять же, решение принимает конкретный военком.

Какие именно военно-учетные специальности подлежат призыву, пока не совсем ясно. Но теоретически в списках на призыв могут оказаться и те, кто учился на военных кафедрах спортивных вузов. Военные специальности в вузах стараются приблизить к гражданским направлениям, но это не всегда получается. В любом случае определяющей станет запись в военном билете. Не исключено, что востребованной в итоге объявят и такую специальность, как инструктор по физической подготовке бойцов.

Какие основания для отказа в призыве по состоянию здоровья?

Традиционно в армию не призываются ВИЧ-инфицированные, люди с группами инвалидности, больные раком и другими тяжелыми заболеваниями, имеющие психические отклонения. Но все эти граждане и так не проходили срочной службы, а мобилизация касается только служивших. Если заболевание появилось после увольнения в запас, это должна зафиксировать военно-врачебная комиссия при военкомате. Спортивные травмы вряд ли служат основанием для отказа в призыве, если, конечно, они не мешают человеку нормально ходить или бегать. А на случай некритичных отклонений по здоровью есть нестроевые части.

Также под мобилизацию наверняка не будут подпадать мужчины, у которых есть особые личные обстоятельства. Обычно в армию не призывают тех, у кого два или более иждивенца (детей или неработоспособных родителей). Но конкретные указания на этот счет в нынешней ситуации пока не озвучены. Также не призывают работников оборонно-промышленного комплекса и железнодорожников. Вряд ли это касается спортсменов, если они, конечно не оформлены инструкторами в соответствующих предприятиях и учреждениях. В первую волну призыва точно не включат солдат и сержантов запаса старше 35 лет. Вообще, первую очередь призовут офицеров, которые уволились менее 10 лет назад, а также рядовых и сержантов, которые завершили службу менее трех лет назад.

Смогут ли спортсмены свободно пересекать границу после объявление мобилизации?

Естественно, все потенциальные призывники теперь будут особенно тщательно изучаться пограничниками во время выезда из страны. Однако спортсмены отправляются на международные соревнования в одиночку достаточно редко. Обычно это делается в составе сборных либо в сопровождении менеджера или администратора. В этом случае можно заранее озаботиться документом из военкомата или Министерства обороны, который снимет все вопросы погранслужбы. Сейчас стартов за границей вообще очень мало, и любой выезд — это событие, к которому есть смысл тщательно подготовиться.