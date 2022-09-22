Хроника происшествий: снова аварии с участием легких транспортных средств

21.09.2022 в 09:36 в Таллинне на Пярнуском шоссе трамвай с 54-летней женщиной за рулем сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 09:47 31-летний мужчина, ехавший на самокате по тротуару на бульваре Каарли в Таллинне, не справился с управлением и упал. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 15:40 на улице Уус в Хальяла (Ляэне-Вирумаа) 56-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на велосипеде по тротуару, не справился с управлением и упал. Велосипедист был доставлен в больницу Раквере.

В16:34 в Таллинне на Раннамыйза Volkswagen Polo с 42-летней женщиной за рулем сбил 9-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на самокате. Ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу. В этом месте ведутся дорожные работы, и перекресток отмечен временными знаками перехода.

В 18:21 в поселке Тагавере на Сааремаа 59-летний ехавший на мопеде мужчина сбил собаку и пострадал. Водитель мопеда доставлен в больницу в Курессааре.

В 20:44 на пересечении улиц Раба и Ильвесе в Пярну управлявшая мотороллером 16-летняя девушка не справилась с управлением, упала с него и он протащил ее по дороге. Водителя мотороллера сбил автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 48-летняя женщина. Девушку доставили в Пярнускую больницу.