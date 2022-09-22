Карис на Генассамблее ООН: российская агрессия подрывает основы ООН

По словам Кариса, этой войной Россия продемонстрировала полное неуважение к международному праву и порядку: „Эта жестокая и несправедливая агрессия является самой серьезной угрозой глобальному миру и безопасности со времен Второй мировой войны. Это подрывает основы ООН и безопасность международного сообщества“.

По его оценке, Россия напала на ценности и убеждения ООН, а также правом вето парализовала работу Совета безопасности, который в его нынешнем виде никак не может выполнять свою задачу.

„Совет безопасности находится в самом сердце ООН. Постыдно, что после 24 февраля было сделано только одно заявление по Украине. Сколько разрушительных войн нужно для того, чтобы осуществить чрезвычайно необходимую реформу Совета безопасности“, – добавил президент.

Карис подчеркнул, что агрессия России привела к инфляции, продовольственному и миграционному кризисам.