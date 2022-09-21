ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (210-й день) | На акциях протеста против мобилизации в городах РФ задержаны более тысячи человек

По словам главы правительства Нидерландов Марка Рютте, планы о проведении референдумов на оккупированных территориях и мобилизация ни что иное, как признаки паники в Кремле.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию „актом отчаяния“. Шольц также сказал, что Россия „не может выиграть эту преступную войну“ в Украине. „Путин только усугубляет ситуацию. Он с самого начала совершенно недооценил ситуацию и волю украинцев к сопротивлению“, - сказал Шольц в кулуарах Генассамблеи ООН.

Европейские лидеры об указе Путина. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную Путиным частичную мобилизацию попыткой еще больше эскалировать войну в Украине. И это лишь очередное доказательство того, что Россия - единственный агрессор во всей этой ситуации, сказал Фиала. Он заявил, что очень важно сейчас продолжать помогать Украине, и что это, в том числе, в интересах самой Чехии.

Украинцев подвергают жестокости, зверствам и пыткам, сказал папа римский Франциск в своем еженедельном обращении к пастве. Обращаясь к людям на площади Святого Петра, папа римский добавил, что украинцы - „благородный народ“, который сейчас принимает мученическую смерть. В своем обращении понтифик не упомянул Россию.

„Нет могилизации“. Движение „Весна“ объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации. Активисты предлагают гражданам собираться вечером 21 сентября в центре своих городов. „Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?“, - говорится в обращении движения.

Президент России Владимир Путин в среду утром выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Он уже подписал указ. „Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня“, - заявил Путин, дав свою оценку военной ситуации в Украине и пообещав поддержку „референдумов“ на контролируемых территориях. Мобилизовать планируется 300 тысяч находящихся в запасе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину. „Мы сделаем все возможное вместе с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержала Украину, чтобы она могла защитить себя. Сообщения о частичной мобилизации подтвердились. Россия попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить“, - сказал он агентству Рейтер.

Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил в среду, что Путин играет в „очень опасную ядерную игру“, и международное сообщество должно заставить его прекратить „такое безрассудное поведение“. „Он использует ядерный элемент как часть своей политики террора, и это неприемлемо“, - сказал чиновник ЕС. По словам Стано, все последние заявления Путина и его решение о частичной мобилизации своих граждан – признак отчаяния и путь к дальнейшей эскалации. „Это еще одно доказательство того, что Путин не заинтересован в мире, он заинтересован только в том, чтобы и далее педалировать агрессию“, - заявил он в ходе пресс-конференции представителей Еврокомиссии.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза остается неизменной, невзирая на заявления и угрозы Владимира Путина. „Кремль объявил о мобилизации в международный день мира, пока страны Генассамблеи ООН продолжают работать в направлении сотрудничества, безопасности и процветания. В этой войне есть только один агрессор - Россия, и одна жертва агрессии - Украина. Поддержка ЕС Украины останется непоколебимой“, - написал Мишель в своем „Твиттере“.

Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация – это фактическое признание провала его вторжения в Украину, считает правительство Великобритании. Британия продолжит помогать Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета, заявили в офисе премьер-министра Великобритании. „Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении неправомочных действий российского правительства“, - говорится в заявлении Офиса.