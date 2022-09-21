ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (210-й день) | На акциях протеста против мобилизации в городах РФ задержаны более тысячи человек
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Путин объявил о частичной мобилизации в России
Президент России Владимир Путин в среду утром выступил с телеобращением к нации и объявил о частичной мобилизации в стране. Он уже подписал указ. „Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня“, - заявил Путин, дав свою оценку военной ситуации в Украине и пообещав поддержку „референдумов“ на контролируемых территориях. Мобилизовать планируется 300 тысяч находящихся в запасе.
В Украине погибли 5937 российских военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Будут призваны 300 тысяч резервистов.
„Нет могилизации“. Движение „Весна“ объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации. Активисты предлагают гражданам собираться вечером 21 сентября в центре своих городов. „Тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?“, - говорится в обращении движения.
Украинцев подвергают жестокости, зверствам и пыткам, сказал папа римский Франциск в своем еженедельном обращении к пастве. Обращаясь к людям на площади Святого Петра, папа римский добавил, что украинцы - „благородный народ“, который сейчас принимает мученическую смерть. В своем обращении понтифик не упомянул Россию.
Европейские лидеры об указе Путина. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал объявленную Путиным частичную мобилизацию попыткой еще больше эскалировать войну в Украине. И это лишь очередное доказательство того, что Россия - единственный агрессор во всей этой ситуации, сказал Фиала. Он заявил, что очень важно сейчас продолжать помогать Украине, и что это, в том числе, в интересах самой Чехии.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию „актом отчаяния“. Шольц также сказал, что Россия „не может выиграть эту преступную войну“ в Украине. „Путин только усугубляет ситуацию. Он с самого начала совершенно недооценил ситуацию и волю украинцев к сопротивлению“, - сказал Шольц в кулуарах Генассамблеи ООН.
По словам главы правительства Нидерландов Марка Рютте, планы о проведении референдумов на оккупированных территориях и мобилизация ни что иное, как признаки паники в Кремле.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину. „Мы сделаем все возможное вместе с нашими союзниками, чтобы НАТО еще больше поддержала Украину, чтобы она могла защитить себя. Сообщения о частичной мобилизации подтвердились. Россия попытается уничтожить Украину и захватить часть ее территории. Мы не можем этого допустить“, - сказал он агентству Рейтер.
Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил в среду, что Путин играет в „очень опасную ядерную игру“, и международное сообщество должно заставить его прекратить „такое безрассудное поведение“. „Он использует ядерный элемент как часть своей политики террора, и это неприемлемо“, - сказал чиновник ЕС. По словам Стано, все последние заявления Путина и его решение о частичной мобилизации своих граждан – признак отчаяния и путь к дальнейшей эскалации. „Это еще одно доказательство того, что Путин не заинтересован в мире, он заинтересован только в том, чтобы и далее педалировать агрессию“, - заявил он в ходе пресс-конференции представителей Еврокомиссии.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заверил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза остается неизменной, невзирая на заявления и угрозы Владимира Путина. „Кремль объявил о мобилизации в международный день мира, пока страны Генассамблеи ООН продолжают работать в направлении сотрудничества, безопасности и процветания. В этой войне есть только один агрессор - Россия, и одна жертва агрессии - Украина. Поддержка ЕС Украины останется непоколебимой“, - написал Мишель в своем „Твиттере“.
Объявленная Владимиром Путиным частичная мобилизация – это фактическое признание провала его вторжения в Украину, считает правительство Великобритании. Британия продолжит помогать Украине в ее борьбе за сохранение суверенитета, заявили в офисе премьер-министра Великобритании. „Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении неправомочных действий российского правительства“, - говорится в заявлении Офиса.
Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку „невозможно заглянуть в голову“ Путину. „Я не верю, что он применит это оружие. Я не верю, что мир позволит ему использовать это оружие“, - сказал Зеленский, добавив, впрочем, что риски есть: „Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски“. „Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы“, - сказал Зеленский.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал объявленную Владимиром Путиным мобилизацию опасной, а ядерную риторику – безрассудной. По его словам, сама идея ядерной войны абсурдна, и НАТО сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений. Речь Путина – явный признак эскалации, но все сказанное им не стало сюрпризом, заявил Йенс Столтенберг. Путин переоценил свои силы, затевая войну в Украине, совершил ошибку, и его последние заявления – явное свидетельство этому, считает генсек НАТО. По его словам, отправка на фронт еще сотен тысяч человек усугубит не только конфликт, но и положение российской армии. Российские войска плохо экипированы, в этой системе отсутствуют должное командование и контроль, сказал Столтенберг. Генсек НАТО заверил, что страны альянса будут совместно противостоять глобальным угрозам.
Во многих городах России прошли протесты против мобилизации. Всего на 21.30 по всей стране задержаны 1026 протестовавших против мобилизации. На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек). Об этом вновь сообщает (признанный в РФ „иностранным агентом“) правозащитный проект „ОВД-Инфо“. Ранее сегодня прокуратура Москвы угрожала, что участникам этих антивоенных акций грозит до 15 лет лишения свободы.
Украинские власти продолжают обследование и разминирование территорий в Харьковской области, освобожденных от российских войск. „Работниками взрывотехнической службы... обследована территория общей площадью около 478 гектаров. Изъято 10 388 взрывоопасных предмета, уничтожено – 90“, - сообщают в Нацполиции Украины. Следователи Нацполиции Украины зарегистрировали 317 военных преступления в районе Харьковской области..
Британская разведка: „референдумы“ проводятся из-за опасения контрнаступления Украины. Срочность проведения „референдумов“ 23-27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также частично оккупированных Россией Херсонской и Запорожских областях Украины, вероятно, вызвана опасениями неминуемого наступления украинской армии Украины и надеждой на большую безопасности после формального присоединения к России, говорится в ежедневно отчете британской военной разведки.