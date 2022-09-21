ФОТО И ВИДЕО | В Москве на акции против мобилизации начались задержания. В Петербурге задержанных избивают дубинками

На Арбате в центре Москвы на шествии против объявленной в России мобилизации начались задержания, сообщают Sota и Avtozak LIVE. Как сообщил „ОВД-Инфо“ один из задержанных, в автозаки попали больше десяти человек. Один из протестующих во время задержания потерял сознание.

В свою очередь „Медиазона“ отмечает, что полиция начала задерживать протестующих сразу после начала шествия. Участники акции пытались создать цепь в начале Арбата, пишет телеграм-канал „Осторожно, новости“. Часть протестующих скандировала: „Жизнь нашим детям“ и „Путина — в окопы“.

На акцию протеста среди прочих вышли женщины, чьи сыновья подходят под призывной возраст. Когда они общались с корреспондентом Sota, посторонний молодой человек в жилетке прессы попытался убедить собеседниц издания, что „мы воюем не с Украиной“, а „защищаем там своих людей, русских жителей“. „А меня потом защитят, когда я старая останусь одна? Меня кто-нибудь защитит?!“ — ответила ему одна из женщин.

В Петербурге около 50 протестующих вышли к Исакиевскому собору. Участники акции скандировали: „Нет войне“ и „Нет мобилизации“. „Бумага“ сообщает, что собравшихся окружила полиция. По данным правозащитников, протестующих при задержании избивают дубинками.

21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем — мужчин, пребывающих в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.

По состоянию примерно на 20.45 по информации „ОВД-Инфо“ в 23 российских городах на акциях против мобилизации задержано 791 человек.



