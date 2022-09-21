„Путин хочет замазать в крови сотни тысяч людей“ — Алексей Навальный о мобилизации в России

„Я не понимаю одного. Армия — миллион человек, Росгвардия — 350 тысяч человек, МВД еще полтора-два миллиона, вон во ФСИН сколько народу. Они зачем гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся. И за ними будет бегать миллион ментов, чтобы куда-то мобилизовать“, — сказал Навальный.

„Уже сейчас понятно главное, что та преступная агрессивная война, которая идет, она усугубляется. И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей, он хочет замазать в крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему не приведет. Размер этого преступления и количество вовлеченных растет, и делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Для того, чтобы продлить свою личную власть, Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там, и сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые должны просто нормально жить и заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступлением, сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба“, — добавил Алексей Навальный.