Законопроект о лишении граждан РФ права голоса на местных выборах прошел первое чтение

Сейчас, согласно действующему закону, право голоса на местных выборах имеют в том числе достигшие 16-летнего возраста иностранцы, зарегистрированные в Эстонии на основании долгосорочного или постоянного вида на жительство, напоминает rus.err.

Инициатива „Отечества“ предусматривает, что права голоса на муниципальных выборах лишатся более 100 тысяч человек. Партия реформ на этой неделе заявила, что ограничение нужно сузить только до граждан России и Беларуси.

Центристская партия предложила отклонить законопроект в первом чтении, однако это не нашло поддержки среди депутатов.