Болезненно проигравший „Пярну Садам“ выбыл из квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Первая четверть закончилась вничью 19:19. В третьей четверти хозяева вырвались вперед с семью очками (56:49), по итогам четверти австрийский клуб был впереди 62:60. Последние десять минут прошли в открытой игре. На последних минутах счет был 78:78. За 40 секунд до конца Бенедикт Гуттл вывел австрийцев вперед с двумя очками. В следующей атаке Трой Барнис сравнял счет за 22 секунды до конца встречи.

Последняя атака осталась за австрийским клубом. Однако игрок австрийского клуба Уралд Кинг затем забрал мяч у эстонца и за 0,3 секунды до конца забросил, сделав счет 82:80. Из повторов выяснилось, что Кинг тоже допустил ошибку против Аавы, но судьи ее не заметил. В последней атаке „Пярну“ не смогли бросить, и на этом для чемпиона Эстонии завершилась квалификация в Лигу чемпионов.