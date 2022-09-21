21.09.2022, 21:28
Болезненно проигравший „Пярну Садам“ выбыл из квалификации баскетбольной Лиге чемпионов
ФОТО: KAMILĖ LINKEVIČIŪTĖ | ŠVYTURIO ARENA
Действующий чемпион Эстонии по баскетболу „Пярну Садам“ в среду стартовал в квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА против австрийского клуба „Гмунден Сванс“. Пярнуский клуб вылетел из соревнований в первом же раунде, потерпев крайне обидное поражение 80:82 от австрийской команды.
Первая четверть закончилась вничью 19:19. В третьей четверти хозяева вырвались вперед с семью очками (56:49), по итогам четверти австрийский клуб был впереди 62:60. Последние десять минут прошли в открытой игре. На последних минутах счет был 78:78. За 40 секунд до конца Бенедикт Гуттл вывел австрийцев вперед с двумя очками. В следующей атаке Трой Барнис сравнял счет за 22 секунды до конца встречи.