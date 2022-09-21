Баскетбол
21.09.2022, 21:28

Болезненно проигравший „Пярну Садам“ выбыл из квалификации баскетбольной Лиге чемпионов

 
ФОТО: KAMILĖ LINKEVIČIŪTĖ | ŠVYTURIO ARENA

Действующий чемпион Эстонии по баскетболу „Пярну Садам“ в среду стартовал в квалификационном раунде Лиги чемпионов ФИБА против австрийского клуба „Гмунден Сванс“. Пярнуский клуб вылетел из соревнований в первом же раунде, потерпев крайне обидное поражение 80:82 от австрийской команды.

Первая четверть закончилась вничью 19:19. В третьей четверти хозяева вырвались вперед с семью очками (56:49), по итогам четверти австрийский клуб был впереди 62:60. Последние десять минут прошли в открытой игре. На последних минутах счет был 78:78. За 40 секунд до конца Бенедикт Гуттл вывел австрийцев вперед с двумя очками. В следующей атаке Трой Барнис сравнял счет за 22 секунды до конца встречи.

Последняя атака осталась за австрийским клубом. Однако игрок австрийского клуба Уралд Кинг затем забрал мяч у эстонца и за 0,3 секунды до конца забросил, сделав счет 82:80. Из повторов выяснилось, что Кинг тоже допустил ошибку против Аавы, но судьи ее не заметил. В последней атаке „Пярну“ не смогли бросить, и на этом для чемпиона Эстонии завершилась квалификация в Лигу чемпионов.

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