Источник: собраны убедительные доказательства, подтверждающие вину Валиевой

„Дата слушаний по „делу Валиевой“ до сих пор не назначена (хотя с момента объявленного завершения расследования РУСАДА – 14 сентября – прошла ровно неделя) – потому что – барабанная дробь!!! – никак не удается согласовать присутствие на слушаниях хотя бы трех членов ДАК (дисциплинарного антидопингового комитета – Sports.ru) РУСАДА.

Это – минимально необходимая квота для проведения слушаний (любых) в ДАК РУСАДА.

Членов ДАК РУСАДА – восемь человек. И в феврале, во время Олимпиады-2022, когда стало известно о положительной пробе Камилы Валиевой на предолимпийском чемпионате России и ее временном отстранении, наложенном РУСАДА, они действовали оперативно – в течение суток собрали экспертов, провели заседание и сняли временное отстранение. По данным источников, присутствовали почти в полном составе, голосовали единогласно.

Причина нынешнего поведения членов ДАК РУСАДА по-человечески – более чем понятна.

По данным наших источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об „отягчающих обстоятельствах“, которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации).

Поэтому, какое бы решение ни приняли в итоге члены ДАК РУСАДА – они окажутся крайними. Вынесут наказание (дисквал с последующим лишением золота командного турнира) – подвергнутся жесточайшей обструкции.

Оправдают – по обращению Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS), где наверняка будет пересмотрено“, – написал Митьков.

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