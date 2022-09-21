В Ласнамяэ пройдет благотворительная ярмарка

В этом году Ласнамяэская основная школа отмечает 50-й день рождения. По случаю юбилея с января этого года школа запустила проект „50 добрых дел“. В рамках данного проекта проводится и данная благотворительная ярмарка.

„Идея организовать благотворительную ярмарку поступила от коллектива нашей школы. По случаю празднования юбилея коллектив предложил совершить 50 добрых дел. Предстоящая благотворительная ярмарка – одно из них. Дети хорошо восприняли эту идею. Мы приглашаем на ярмарку всех, кто желает помогать другим и делать добро“, – сказала директор Ласнамяэской основной школы Милена Погодаева.

„Я рада, что наши школы помимо образования занимаются еще и воспитанием неравнодушных и отзывчивых жителей. Ласнамяэская основная школа недавно всем коллективом вышла на Всемирный день уборки и теперь организует благотворительную ярмарку в поддержку фонда Таллиннской детской больницы. Хочу заметить, что и другие школы в районе Ласнамяэ не отстают и делают добрые дела“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Все товары для предстоящей ярмарки были изготовлены с апреля по сентябрь учениками и учителями Ласнамяэской основной школы. На ярмарке можно будет приобрести различные сувениры, полезные безделушки, изящные украшения и необходимые в быту вещи.

Все вырученные на ярмарке деньги пойдут в фонд Таллиннской детской больницы. Таким образом также поддержат детей с особыми образовательными потребностями, уделив им внимание и воодушевив проявленным интересом к данному мероприятию.