Лидер КНР призвал военных Китая сосредоточиться на подготовке к войне

„Необходимо тщательно обобщить и применить успешный опыт реформы, понять новую ситуацию и требования к задачам, сосредоточиться на подготовке к войне, иметь смелость исследовать и внедрять инновации“, — сказал Си Цзиньпин.

Он назвал историческим достижение Пекина в усовершенствовании реформы национальной обороны и Вооруженных сил Китая, благодаря чему народная армия теперь имеет новую систему и структуру.

Кроме того, китайский лидер дал указания представителям Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР начинать планирование следующей военной реформы.

О проведении масштабной военной реформы, о которой идет речь, Си Цзиньпин заявил в 2015 году. Отставной полковник Генштаба китайской армии Юэ Ган назвал ее тогда крупнейшей военной реформой с 1950-х годов. В рамках реформы планировалось объединить все виды войск под единым военным командованием, которое должно было быть создано к 2020 году, а также создать „элитные боевые подразделения“. По словам председателя КНР, в армии будет создана новая дисциплинарная структура, а также новые политический и юридический комитеты.

Кроме того, предусматривалось создание единого командования для китайских армии, флота, авиации и ракетных сил, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, также планировалось сокращение числа офицеров и традиционных сухопутных родов войск с одновременным повышением роли авиации и флота как более приспособленных к ведению современных боевых действий.

В сентябре текущего года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн узнал, что Си Цзиньпин поручил своим военным готовиться к захвату Тайваня к 2027 году. Однако, по словам Коэна, американская разведка не знает, приняло ли руководство Китая окончательное решение.

Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. В Пекине же считают остров своей территорией. Отношения между Пекином и Тайбэем обострились летом 2022 года после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин назвал визит Пелоси „вопиющей провокацией“ и провел военные учения в районе Тайваня. США указывают, что придерживаются „принципа одного Китая“, однако на практике оказывают поддержку Тайваню.