Кая Каллас о мобилизации в РФ: Эстония защищена

Премьер-министр отметила, что Россия организует референдумы на оккупированных территориях Украины, чтобы потом заявить, что эти районы являются частью России и что военные действия там также означают нападение на Россию, приводит слова Каллас rus.err.

„Сейчас я могу подтвердить, что Эстония защищена. У нас есть союзники, мы укрепляем собственную обороноспособность. Мы продолжаем предпринимать последовательные шаги, и мы также должны всячески поддерживать Украину, чтобы обеспечить ее победу в этой войне и не допустить развития этой войны куда-то дальше. Это важно“, - подчеркнула премьер-министр.

„На данный момент это ничего не значит в направлении Эстонии. Хотя сообщения, которые поступают, очень тревожные. Россия хочет эскалации ситуации“, - сказала Каллас.