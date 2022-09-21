В SK действительно можно cделать жизнь миллионов людей лучше и безопаснее
Быть ответственным за развитие Smart-ID и Mobile-ID — это гораздо больше, чем просто писать код и создавать приложение. Команда, работающая в трех странах, помогает миллионам людей безопасно аутентифицировать себя, а компаниям – быстро расти за пределами государственных границ. Ответственность за большие и важные дела – одна из причин, по которой SK ID Solutions уже много лет является востребованным работодателем не только в Эстонии, но и во всей Балтии.
На самом деле, конечно, причин гораздо больше. Катрин Лаас-Микко, которая в 2007 году присоединилась к SK ID Solutions как менеджер по качеству, говорит, что ее работа интересна, потому что риски постоянно меняются: „Предоставление и защита электронной идентификации – это напряженная работа, полная повседневных задач“.
Сейчас Катрин возглавляет команду, которая выявляет риски для сервисов SK и борется со всеми видами кибер-плохих-парней – будь то злонамеренные хакеры или сладкоречивые обманщики. Сама Катрин говорит, что задача ее команды, большинство в которой, кстати, женщины, гораздо шире, чем просто борьба с вредоносными атаками: „С одной стороны, мы координируем информационную безопасность всей компании, то есть гарантируем, что наша фирма, наши сотрудники и наши услуги всегда защищены, миллионы людей могут безопасно аутентифицироваться и совершать переводы в банке. А с другой стороны, мы помогаем другим командам SK, чтобы наши услуги всегда соответствовали самым высоким стандартам безопасности“.
Более умные люди делают более умные вещи
То, как Катрин пришла в SK в качестве менеджера по качеству 15 лет назад и сейчас руководит отделом из 10 человек, ясно показывает разносторонние карьерные возможности SK: „Я начала работать менеджером по качеству в SK, когда мы были еще очень молодой организацией и работали только в Эстонии. Многое приходилось создавать с нуля — людей было мало, и мы, как волки, хватались за множество разных должностей. Но теперь мы выросли настолько, что работу, которую раньше я делала одна, теперь делают по крайней мере пять человек“.
Большую роль сыграло и то, что работодатель поддержал Катрин в ее стремлениях: „Например, меня поддерживали и продолжают поддерживать как в достижении академических целей, так и в различных обучающих курсах по всему миру. Все это расширило мой мир, повысило мою компетентность в этой области и создало множество возможностей для личного развития“.
Поддержка обучения и личного развития в равной степени распространяется на всех 80 сотрудников SK, независимо от должности и страны – если кто-то хочет стать в чем-то лучше или приобрести новый навык, SK предоставляет такую возможность. Потому что от этого выигрывают все – и работник, и вся компания, а также все те, кто пользуется услугами SK. „Более умные люди делают более умные вещи“, – резюмирует Катрин необходимость обучения для SK.
Каждый человек имеет значение
Катрин вырастила свою команду и поддерживала ее в течение многих лет, так что прекрасно знает, почему SK ID Solutions – один из самых привлекательных работодателей в Эстонии, Латвии и Литве: „Мы заботимся о каждом сотруднике, и это не просто клише. Это действительно так, и наши люди всегда могут быть уверены, что никогда не останутся наедине со своими заботами или радостями“.
Майли Сайя, руководитель группы внутренних служб, которая присоединилась к SK в этом году, со своей стороны добавляет, что вклад каждого человека действительно важен и ценится в SK: „Если вы проявляете инициативу и хотите сделать что-то хорошо, все предприятие вас поддержит. Это вселяет уверенность в том, что все работают для достижения общей цели, что мы делаем больше, чем просто поддержание бизнеса“.
Когда Майли вспоминает свои первые рабочие дни в SK ID Solutions, она говорит, что особенность SK по сравнению с другими была заметна с первого момента.
„Первое, и, пожалуй, даже самое главное, это дружелюбные коллеги, которые помогли быстро сориентироваться в новом мире. Также меня приятно удивил тот факт, что я сразу получила всестороннее представление о бизнес-целях всей компании и работе разных команд. Приятно видеть, что ты действительно желанный и ожидаемый товарищ по команде. Для меня также важно, что я смогла сама выбирать средства труда – может быть, это мелочь, но в то же время не во всех компаниях так“.
Хвалит мощную поддержку своих коллег и Мария Серай, работающая младшим инженером DevSecOps и отвечающая за администрирование серверов SK: „Если сначала я немного боялась, что технические особенности инжиниринга могут оказаться для меня слишком сложными, то поддержка и понимание коллег из SK быстро рассеяли этот страх. Теперь я уже год делаю именно то, что всегда хотела. И это захватывающе!“
Вот что Мария хочет подчеркнуть для своих будущих коллег: „Самое главное в SK – знание, что никто не одинок. Всегда есть несколько коллег, которые помогут, если задача окажется слишком трудной“.
Работа, но не только
Сотрудники SK ID Solutions несут ответственность за цифровое благополучие миллионов людей каждый день и каждый момент, когда кто-то хочет войти в электронный сервис или поставить цифровую подпись. Работа очень ответственная, поскольку пользователей Smart-ID в три раза больше, чем населения Эстонии. Мария говорит, что все больше задумывается о том, как работа ее и ее коллег влияет на жизнь миллионов людей: „С одной стороны, это, конечно, требует осторожности, но, с другой стороны, доставляет и огромное удовлетворение, что я могу помочь миллионам и сделать их цифровую жизнь лучше“.
Работать с такой большой ответственностью можно только в идеально слаженной команде. Руководство коллектива SK в один голос подтверждает, что делают все, чтобы царила наилучшая атмосфера. Совместные мероприятия, такие как велопрогулка по острову Кихну, победные гонки на ралли-автомобилях, корпоративы Free Friday («Свободная пятница“) или Ежегодная конференция SK, объединяют людей и помогают им лучше справляться с трудными ситуациями на работе.
В SK ценится и личная жизнь сотрудников, поэтому отпуск рассчитывается из рабочих дней, оплачиваемый выходной можно использовать для волонтерской работы, встречи проводятся только в определенное время, а многие задачи можно выполнять там, где душе угодно. Особенно хорошо летом, ведь тогда можно поменять кабинет на дачную террасу.
Каждый может сказать свое слово, потому что это правильно
Руководитель группы внутренних служб Майли, которая заботится о том, чтобы сегодня все, от электронной почты до оборудования для конференций, работало лучше, чем вчера, говорит, что ее мотивирует отстаивание общего дела. „Для меня очень важно иметь возможность высказаться на многие темы. Я вижу, что мой вклад ценен, и мы все работаем для достижения одной цели. Это очень мотивирует и заставляет глаза сиять по утрам“, – говорит Майли.
Проработавшая в SK 15 лет Катрин также подтверждает, что вовлеченность действительно мотивирует и дарит хорошее настроение: „Мы делаем свое общее дело, а не просто работаем здесь“. И именно в это общее дело ожидается вклад не только от руководителей, но и всех сотрудников SК. Как в повседневной работе, так и в планировании и реализации совместных мероприятий.
Как присоединиться к SK ID Solutions?
Сфера деятельности SK достаточно специфична, поэтому заявки ждут также от людей, которые могут не иметь профессиональной подготовки или большого опыта, но имеют сильную мотивацию к развитию, блеск в глазах и открытое мышление.
Если у вас горят глаза и вы хотите внести свой вклад в формирование цифрового благополучия миллионов людей, обязательно свяжитесь с нами!