В SK действительно можно cделать жизнь миллионов людей лучше и безопаснее

SK ID Solutions Основана в 2001 году Сотрудники: в Эстонии 70, всего в странах Балтии 80 Средний стаж работы: 4 года Средний набор: 15 человек в год Наибольший стаж работы: 18 лет Доля женщин среди сотрудников: 39 %

На самом деле, конечно, причин гораздо больше. Катрин Лаас-Микко, которая в 2007 году присоединилась к SK ID Solutions как менеджер по качеству, говорит, что ее работа интересна, потому что риски постоянно меняются: „Предоставление и защита электронной идентификации – это напряженная работа, полная повседневных задач“.

Сейчас Катрин возглавляет команду, которая выявляет риски для сервисов SK и борется со всеми видами кибер-плохих-парней – будь то злонамеренные хакеры или сладкоречивые обманщики. Сама Катрин говорит, что задача ее команды, большинство в которой, кстати, женщины, гораздо шире, чем просто борьба с вредоносными атаками: „С одной стороны, мы координируем информационную безопасность всей компании, то есть гарантируем, что наша фирма, наши сотрудники и наши услуги всегда защищены, миллионы людей могут безопасно аутентифицироваться и совершать переводы в банке. А с другой стороны, мы помогаем другим командам SK, чтобы наши услуги всегда соответствовали самым высоким стандартам безопасности“.

Более умные люди делают более умные вещи

То, как Катрин пришла в SK в качестве менеджера по качеству 15 лет назад и сейчас руководит отделом из 10 человек, ясно показывает разносторонние карьерные возможности SK: „Я начала работать менеджером по качеству в SK, когда мы были еще очень молодой организацией и работали только в Эстонии. Многое приходилось создавать с нуля — людей было мало, и мы, как волки, хватались за множество разных должностей. Но теперь мы выросли настолько, что работу, которую раньше я делала одна, теперь делают по крайней мере пять человек“.

Большую роль сыграло и то, что работодатель поддержал Катрин в ее стремлениях: „Например, меня поддерживали и продолжают поддерживать как в достижении академических целей, так и в различных обучающих курсах по всему миру. Все это расширило мой мир, повысило мою компетентность в этой области и создало множество возможностей для личного развития“.