Американскому шахматисту предлагают сыграть голым за $1 млн
Две недели назад чемпион мира Магнус Карлсен, отказавшийся от защиты титула, неожиданно прервал свою беспроигрышную серию из 53 партий. Сенсацию преподнес американец Ханс Ниманн, идущий в рейтинге ФИДЕ на скромном 49-м месте.
После поражения Карлсен снялся с турнира и выложил цитату Жозе Моуриньо: „Если я заговорю, у меня будут большие неприятности“.
Карлсен молчит до сих пор, но, очевидно, он подозревает Ниманна в читерстве. Такой элемент в биографии американца уже был — в свое время его забанил самый популярный шахматный сайт в мире chess.com (заблокирован на территории РФ). Вот как рассказал об этом сам Ханс.
— Когда мне было 12, я играл на онлайн-турнире „Титульный вторник“. Мой друг подошел с iPad, где была программа, которая помогала делать ходы. Я был тогда ребенком и не понимал, что случилось.
Четыре года спустя, когда мне было 16 лет, я по нелепой ошибке сделал то же самое. Я просто хотел повысить свой рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому жульничал в случайных партиях на Chess.com. Мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни. Мне стыдно, но я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажения фактов, не хочу слухов. Я никогда не жульничал в реальной игре за доской.
К слову, версия Ниманна настолько не понравилась руководству сайта, что шахматиста забанили по новой.
— Мы предоставили ему подробные доказательства относительно этого решения, в том числе информацию, которая противоречит его заявлениям о количестве и степени серьезности его читерства на сайте.
Ситуация вызвала огромный резонанс — например, российский гроссмейстер Ян Непомнящий отметил, что полностью искоренить читерство невероятно сложно. И пошутил, что единственный способ обезопасить себе от подозрений — играть „голым в закрытой комнате“. На это отреагировал самый богатый человек в мире Илон Маск: „Вы уже почти слышите звук резиновой перчатки перед личным досмотром до начала шахматных матчей“.
Желая доказать свою правоту, Ниманн также заочно присоединился к дискуссии: „Если они хотят, чтобы я разделся догола, я сделаю это. Мне плевать. Потому что я знаю, что я чист. Хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевым уровнем электронной передачи? Мне плевать“.
Тема продолжила разгоняться в интернете — появилась куча версий, где именно Ниманн спрятал датчик. Одно из самых популярных мнений — Ниманн использовал анальные электронные бусы. Слово вновь взял Маск, немного изменив цитату философа Артура Шопенгауэра: „Талант достигает цель, которую никто не может достичь, гений — ту, которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)“.
Через несколько дней после той самой партии Карлсен и Ниманн вновь встретились за доской — на этот раз за виртуальной (онлайн-турнир Julius Baer Generation Cup). Магнус играл черными, партия получилась такой:
1. Пешка d4 — Конь f6
2. Пешка c4 — Магнус отключился (=сдался)
После этой партии шахматисты никаких официальных комментариев не давали. Зато комментарий дал порносайт Stripchat, собирающий ежемесячно по 400 млн просмотров — платформа предложила Ниманну $1 млн, если он согласится сыграть голым в прямом эфире.
— Жаль, что шахматное сообщество высмеивает вас за потенциальное жульничество. Соглашайтесь на наше предложение и докажите всем свою правоту.
Источник - Sport24
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