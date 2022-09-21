Американскому шахматисту предлагают сыграть голым за $1 млн

После поражения Карлсен снялся с турнира и выложил цитату Жозе Моуриньо: „Если я заговорю, у меня будут большие неприятности“.

Карлсен молчит до сих пор, но, очевидно, он подозревает Ниманна в читерстве. Такой элемент в биографии американца уже был — в свое время его забанил самый популярный шахматный сайт в мире chess.com (заблокирован на территории РФ). Вот как рассказал об этом сам Ханс.

— Когда мне было 12, я играл на онлайн-турнире „Титульный вторник“. Мой друг подошел с iPad, где была программа, которая помогала делать ходы. Я был тогда ребенком и не понимал, что случилось.

Четыре года спустя, когда мне было 16 лет, я по нелепой ошибке сделал то же самое. Я просто хотел повысить свой рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому жульничал в случайных партиях на Chess.com. Мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни. Мне стыдно, но я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажения фактов, не хочу слухов. Я никогда не жульничал в реальной игре за доской.

К слову, версия Ниманна настолько не понравилась руководству сайта, что шахматиста забанили по новой.

— Мы предоставили ему подробные доказательства относительно этого решения, в том числе информацию, которая противоречит его заявлениям о количестве и степени серьезности его читерства на сайте.

Ситуация вызвала огромный резонанс — например, российский гроссмейстер Ян Непомнящий отметил, что полностью искоренить читерство невероятно сложно. И пошутил, что единственный способ обезопасить себе от подозрений — играть „голым в закрытой комнате“. На это отреагировал самый богатый человек в мире Илон Маск: „Вы уже почти слышите звук резиновой перчатки перед личным досмотром до начала шахматных матчей“.

Желая доказать свою правоту, Ниманн также заочно присоединился к дискуссии: „Если они хотят, чтобы я разделся догола, я сделаю это. Мне плевать. Потому что я знаю, что я чист. Хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевым уровнем электронной передачи? Мне плевать“.