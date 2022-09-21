ФОТО И ВИДЕО | В Пярну начали подъем затонувшего у причала исторического парусника

По предварительным данным причиной затопления стало то, что на судне Jenny Kruse перестали работать насосы.

На ликвидацию топливного загрязнения была вызвана пярнуская бригада спасателей. В 16.34 понедельника операция была завершена. Люди в ходе инцидента не пострадали.

Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом приписки был Пярну, где летом он использовался для морских прогулок.