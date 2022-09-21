Алар Карис: сегодняшним решением Путин однозначно признал, что потерпел в Украине поражение

„Решение Путина объявить частичную мобилизацию означает, что он однозначно признает: пойдя на Украину войной, он потерпел поражение. Постановка под ружье 300 000 резервистов также означает, что военные потери России в Украине были очень тяжелыми“, - отметил глава эстонского государства.

„Мобилизация также показывает, что во имя продолжения военной политики против соседей российское руководство не считается с жизнями своих граждан, отправляя погибать на поле битвы все новые подразделения, принося тем самым скорбь в тысячи домов“, - сказал Карис.

По его словам, Путин хочет продолжения войны любой ценой. „Это причина, по которой подавленное гражданское общество в России заменило слово „мобилизация“ словом „могилизация“.

Президент ЭР добавил, что десятки тысяч могил, появившихся в России и Украине в результате развязанной Путиным войны, навечно станут осуждением тех, кто отдал приказ на эту войну, а также и тех, кто ее поддерживает.

„Демократическая Европа, демократический мир не позволят себя обмануть псевдореферендумами на оккупированных украинских территориях и запугать частичной мобилизацией в России. Мы и наша поддержка останутся с Украиной, и наша цель - сделать для агрессора цену агрессии такой высокой, чтобы война была закончена“, - сказал Карис. „Напрямую решение о мобилизации в России сейчас Эстонии не угрожает. Но всему миру угрожает такая Россия, которая насилием и агрессией пытается и в 21-м веке диктовать соседям их внешне- и внутреннеполитический выбор и военным путем посягает на их территориальную целостность“, - заявил президент ЭР.

