Международная команда Gofore – завидная возможность для ИТ-консультантов

Я работаю в Gofore меньше года. Культура работы Gofore очень честна и прозрачна. Выигранные Gofore проекты видны всем сотрудникам, каждый сотрудник может поднять руку и сказать, что мне интересно, и пожалуйста, возьмите меня в команду. Нужно найти сферу и роль по себе. Если позже выяснится, что вы на самом деле хотели бы заняться чем-то другим, можете подать сигнал и сменить проект. В то же время у Gofore также много долгосрочных партнеров, поэтому при желании можно оставаться долгое время на связи с конкретным заказчиком.

Мне нравится возможность посредством эстонской компании участвовать в международных проектах. У Gofore есть проекты по всему миру, и здесь можно получить ценный международный опыт работы. Я довольно давно занимаюсь разработкой программного обеспечения в Эстонии, но теперь мне захотелось посмотреть, как обстоят дела в других частях мира. Мне нравится, что за моей спиной команда Эстонии и международная работа одновременно.

Gofore, стабильная, быстрорастущая и прибыльная компания по разработке программного обеспечения и консалтингу, в этом году отмечает свое 20-летие. Сегодня нас уже более 1000 человек, и мы находимся в Финляндии, Эстонии, Германии и Испании.

Присоединяясь к Gofore, вы присоединяетесь не к одному проекту или команде, а к международному сообществу Gofore, где вас ценят как личность. Мы хотим жить в лучшем завтра и знаем, что можем повлиять на него своими действиями. Благодаря этому каждый день мы – лучшие коллеги для наших сотрудников и обеспечиваем лучший сервис для наших клиентов.

В команде Gofore всегда найдется место для талантливых ИТ-консультантов. Для кого? Для ИТ-консультантов? Да, все верно. Этот титул может показаться абстрактным и незнакомым по сравнению с обычными ролями, такими как разработчик, дизайнер, аналитик, менеджер проекта и тестировщик. Подводя итог, можно сказать, что речь идет об ИТ-эксперте с большим опытом и с мышлением консультанта – с открытостью к изменениям, способностью выяснить потребности клиента и пролить свет на „кухню“ своей работы.

Непрерывное обучение и развитие является частью рабочей культуры. В Gofore нет микроменеджмента, сотрудники участвуют в принятии различных решений.

Тоомас Пиппар

Я работаю в сфере ИТ более 20 лет, в основном дизайнером, но у меня также есть опыт работы руководителем дизайнерской группы.

Я уже слышал о Gofore от своих предыдущих работодателей в Финляндии. Оно казалось хорошим местом, куда люди уходили от своих работодателей и больше не возвращались. Моя история с Gofore началась по рекомендации бывшего коллеги. Сегодня я самый новый член команды Gofore Eesti. В любом случае начало было очень интересным. Весь коллектив очень готов помогать, понимает и поддерживает, и весь процесс адаптации хорошо продуман и подготовлен.

Что мне нравится в Gofore, так это флэт-структура, что означает отсутствие прямых начальников. Также приятно удивила продуманность программного обеспечения для управления ресурсами, разработанного внутри компании, которое в шутку называют нашим внутренним LinkedIn’ом. Это позволяет сэкономить огромную массу времени, которое обычно тратится на планирование ресурсов.

Мне также нравится тот факт, что я, как ИТ-консультант, могу решить, хочу ли я участвовать в проекте и каким образом. Цель состоит в том, чтобы обеспечить приятную вдохновляющую и безопасную рабочую среду для консультанта. Все эксперты Gofore, вне зависимости от специализации, являются ИТ-консультантами. Хотя консалтинговый бизнес сам по себе не является чем-то новым, благодаря более эффективным методикам это довольно перспективный подход.

Берт Вийкмяэ

Я решил присоединиться к команде Gofore, потому что не так уж много компаний предлагают возможность оказания услуг через личную компанию вместо штатного сотрудника. Кроме прочего, при желании можно полностью работать в своем домашнем офисе. Эти две вещи важны для меня. Иногда мне также нравится работать в офисе и общаться с людьми. Уже почти три года я предоставляю услуги ИТ-консультанта Gofore через свою личную компанию. У Gofore большое разнообразие – разных проектов на выбор сотни. Мы организуем замечательные коллективные мероприятия, где можно отлично провести время вместе. В прошлый раз катались на каноэ. Мы перевернули каноэ, упали с коллегой в холодную воду, сработали дружно, выбрались из воды и громко расхохотались.

Gofore – официальный партнер X-tee по разработке. Я был очень мотивирован возможностью дальнейшего развития основного программного обеспечения X-tee, а также создания новых дополнительных услуг, которые могли бы использовать преимущества возможностей X-tee. Не менее важно, что у меня в Gofore есть разносторонние и толковые коллеги, с которыми всегда можно что-то обсудить или попросить о помощи.

Присоединяйтесь к нашей команде IT-консультантов! Вам понравится у нас, если • Вы хотите находить и создать цифровые решения, которые действительно помогают нашим клиентам в повседневной жизни; • У вас есть опыт разработки программного обеспечения, дизайна, управления качеством или управления проектами; • Вы верите в гибкие и бережливые подходы. Расскажите нам о себе: gofore.com/en/careers