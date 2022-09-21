В Coop выполняется значимая работа

„По возможности мы поддерживаем как перемещение наших людей между сферами и по карьерной лестнице, так и стремление оставаться верными одной сфере. Мы очень горды, что в нашей команде есть люди, которые работают в Coop уже 40–50 лет. Это бесценный актив и подтверждение того, что работа в Coop интересна, разнообразна, но при этом стабильна и безопасна. При этом мы всегда даем возможности молодым, которые только начинают свою карьеру, ищут свой путь“, – добавляет директор по персоналу.

Как уже упоминалось, в Coop работает в общей сложности 6000 человек, причем все в самых разных сферах: будь то в сфере обслуживания клиентов, производстве, логистике или в офисе, разрабатывая ИТ-решения или управляя всем предприятием. Как крупная и опытная компания Coop предлагает различные курсы, возможности развития и широкие возможности продвижения по карьерной лестнице. В некоторых случаях летний помощник магазина приобретал новые навыки и знания и вырастал до заведующего магазином или принял ответственность в офисе.

„Конечно, Coop и прибыль получает, но этот заработанный доход не выплачивается акционерам в виде дивидендов, а на 100 % реинвестируется на благо сообщества. Полученный доход используется для улучшения местных магазинов, строительства новых магазинов и поддержки спортивных или культурных мероприятий, важных для сообщества. Поддержка местного сообщества также означает, что при выборе ассортимента для наших магазинов мы всегда отдаем предпочтение местным производителям, потому что, продавая их товары, сохраняем рабочие места в регионе и предлагаем нашим покупателям свежие продукты“, – добавляет Яани.

Нет смысла скрывать, что Coop – предприятие иного типа: оно объединяет 18 региональных потребительских кооперативов по всей Эстонии, в которых работает 6000 человек на почти 250 различных должностях. В отличие от других компаний у Coop в общей сложности 70 000 владельцев — все простые жители Эстонии. Кроме того, основной целью компании является не получение прибыли, а обеспечение местного населения качественными магазинами и необходимыми для жизни услугами.

Coop родился 120 лет назад по общественной инициативе и ради общей цели. И сегодня Coop превыше всего ценит своих людей, каждый из которых действует в своем местном сообществе. Вместе с работниками Coop жизнь в каждом регионе Эстонии буквально продвигается вперед.

„Наша бизнес-цель имеет другой акцент, чем обычно в других профессиях: мы всегда действуем с учетом интересов общества и ради большей цели. Магазины являются центром многих сообществ, и люди из Coop, которые в них работают, близки к местным жителям. Согласно нашему собственному исследованию удовлетворенности сотрудников, для работников Coop было чрезвычайно важно, чтобы они могли сделать что-то для своей местной жизни и сообщества. Мы понимаем, что без наших людей не было бы Coop, и наши магазины помогают, опять же, в своем роде подталкивая местную жизнь“, – говорит Яани.

Наша работа имеет смысл

„В Coop уютно“, – отвечает на вопрос, почему ей нравится работать в Coop, Каролине Синиярв, сотрудница Tormi Coop Konsum. Сотрудники считают чрезвычайно важным, чтобы внутренняя обстановка в магазинах Coop была теплой и располагала к тому, чтобы каждое утро приходить на работу. Недавнее внутреннее исследование имиджа показало, что сотрудники Coop высоко ценят сплоченность коллег, позитивный внутренний климат и благоприятную трудовую среду – вот почему они работают в Coop.

Директор по персоналу также говорит, что люди стали больше ценить стабильность и тот факт, что их работа в продуктовом магазине безопасна. Чтобы создать чувство безопасности и разделить признание, Coop также ежегодно определяет лучших поставщиков услуг.

„Тот факт, что наш труд ценят, заставляет меня стремиться на работу, и я не думаю о смене рабочего места, потому что у меня есть все, что мне нужно“, – подтверждает Керли Пярна, которая работает в Rapla Coop Konsum уже четвертый год. Высокий уровень обслуживающего персонала Coop выделяется среди других, так что в этом году в исследовании качества сервиса Coop был удостоен звания „Сети магазинов с самым высоким уровнем обслуживания в Эстонии“. Третий год подряд Coop также становится „Самым желанным работодателем в сфере торговли“.

Ищем незаменимых людей для магазинов, складов, производства и офиса. Выберите подходящие вам должность и место: www.coop.ee/karjaar