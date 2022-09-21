В Таллинне может появится до трех новых трамвайных линий

„При планировании новых трамвайных линий мы исходим, прежде всего, из предполагаемого числа пассажиров, влияния на окружающую среду, аргументов экономического характера и целостного планирования сети дорог и сети общественного транспорта. Основываясь на расчетах транспортной сферы и соображениях, касающихся городского пространства, на данный момент горуправа наиболее серьезно рассматривает строительство трамвайных путей в Ярве, Пельгуранна и на Лийвалайа. Каждый из проектов приведет к изменениям в организации общественного транспорта, и конкретнее, в движении автобусов, чтобы увеличить число пассажиров трамваев“, - сказал Кийк.

Таллинн заказал исследование, касающееся пространства вдоль трамвайных путей, которое рассматривает пять возможных трасс (Пельгуранна, Нарвское шоссе, Ярве, Лийвалайа и Каларанна), результаты будут представлены заказчику к концу октября. Таллиннский департамент транспорта составит анализ окупаемости потенциальных трамвайных линий и оценит их влияние на дорожное движение.

„Помимо строительства трамвайных путей и модернизации окружающего городского пространства следует учитывать необходимость приобретения новых трамваев и возможность строительства нового трамвайного депо. В зависимости от количества новых трамвайных линий суммарная потребность в инвестициях в следующие десять лет может достигнуть нескольких сотен миллионов евро. Следующие шаги горуправы будут определены после завершения исследования пространства вдоль трамвайных путей, а также после проведения анализа влияния и окупаемости“, - пояснил вице-мэр Танель Кийк.

Таллиннское горсобрание в связи с проведением Европейской недели мобильности организовало семинар, в фокусе которого развитие трамвайных путей в Таллинне („Me peame rääkima trammidest“).