Завтра по всей Эстонии полиция проведет дорожную толоку

На веб-странице дорожной толоки в начале сентября люди оставили сообщения о более чем 3600 местах, где водители превышают допустимую скорость. „С каждым годом количество сообщений, поступающих в рамках дорожной толоки, всё больше, это показывает, что люди серьезно беспокоятся о происходящем в окрестностях их места жительства“, – сказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Половина сообщений касалась Харьюмаа и Таллинна, немного более полутысячи были с пометкой Тартумаа, примерно 280 сообщений затрагивало Пярнумаа, и 170 сообщений – Ляэне-Вирумаа. Меньше всего наблюдений поступило насчет Хийумаа – всего три. Значительная часть сообщений касалась наблюдений именно в городском пространстве, где максимальная разрешенная скорость составляет 30 или 50 км/ч. Больше всего сообщали о лихачах на крупных магистралях в Таллинне – на Пярнуском шоссе, на Палдиском шоссе и на улице А. Х. Таммсааре.