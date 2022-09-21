Программное обеспечение Turnit поддерживает экологичное мировоззрение

Сегодня ни для кого не новость, что и в Эстонии, и в мире зарплаты в технологическом секторе достойные. Поэтому становится все более и более важно, чтобы ценности компании и сотрудника пересекались, и чтобы работа ставила перед сотрудником достаточно задач.

Удобные условия езды для пассажиров и бесперебойная работа транспортных компаний означают, что все больше и больше людей выбирает для поездок общественный транспорт и тем самым принимает решение, благоприятное для окружающей среды.

Билетный софт для управления междугородными перевозками – система по своей природе сложная: приходится оперировать ограниченным количеством „товара“, т. е. мест. Впечатление комфортного перемещения включает в себя знание того, что вы в любое время можете купить билет онлайн и что есть место, ожидающее вас, когда вы сядете в автобус или поезд.

„У нас есть клиенты по всему миру – самой разной величины и с разным охватом“, – отмечает Юло Сяре и приводит в качестве примеров автобусы аэропорта Мичигана и Литовскую государственную железную дорогу. Различные клиенты продолжают работать в Европе, Америке и Северной Африке. Безусловно стоит отметить, что за пять лет существования компании ни один клиент не решил их покинуть. За короткий период работы в своей узкой сфере деятельности компания добилась очень сильной позиции на рынке. Наши клиенты знают, что мы существуем, и мы почти всегда есть среди двух-трех возможных решений для наших клиентов. Тем не менее амбиции состоят в том, чтобы в ближайшие годы стать безусловно выбором номер один“.

Генеральный директор Turnit Юло Сяре говорит, что у каждой компании-разработчика программного обеспечения есть своя история. Turnit, который предлагает варианты покупки билетов на общественный транспорт, также имеет мощную миссию. Работа сосредоточена в основном на автобусном и железнодорожном сообщении. Все началось с билетов Tpilet и Lux Ekspress, но к настоящему времени компания значительно расширилась по всему миру, из-за чего доля Эстонии в базе доходов компании составляет уже менее 10 %.

Юло Сяре говорит, что работа в Turnit на самом деле подойдет не каждому. Внутренняя культура компании предусматривает большую свободу и возможность реализовать свои идеи.

„Есть люди, которые нуждаются в руководстве и контроле на каждом шагу… Трудиться в нашей рабочей среде с такими ожиданиями было бы некомфортно“, – рассуждает Сяре и приводит пример из ландшафтов, далеких от программного обеспечения: есть пастухи, которые работают при помощи свистков и собак, и те, кому нужно много разных оград, чтобы перегонять овец с одного луга на другой. И если бы пастухи выучились на специалистов по программному обеспечению, то в рабочей семье Turnit, вероятно, лучше бы чувствовали себя те, кому не нужны заборы.

„В то же время мы никого не оставляем в одиночестве“, – подчеркивает Юло Сяре. Чаще всего у нас работают в тандеме, потому что так могут проявиться лучшие качества каждого сотрудника и рядом есть помощь на тех участках работы, где ты не чувствуешь себя достаточно сильным.

Сотрудники по всему миру

Головной офис Turnit с 50 сотрудниками находится в Тарту, там же работает большая часть коллектива. Филиал находится в Стокгольме, и в текущий период ведется большая работа по созданию там очередного комфортного рабочего места.

Однако, как и клиенты, сотрудники есть по всему миру, еще больше различных поставщиков услуг на основе аутсорсинга. Предприятие не устанавливает никаких ограничений по месту и способу проживания сотрудников и успешно преодолевает разницу во времени.

„Нас очень прочно объединяет стремление к достижениям и развитию“, — описывает исполнительный директор атмосферу компании. Он убежден, что общие рабочие цели объединяют людей, работающих вместе, больше, чем договоренность в какой-то конкретный день вместе поиграть в мяч или устроить вечеринку. „Конечно, мы можем делать и такие вещи, но это скорее спонтанное решение, чем часть руководства компании“, — говорит Сяре и поясняет: на работе основное внимание уделяется все же прежде всего работе.

Фаза быстрого роста