Entain заботится о благополучии и душевном здоровье своих сотрудников

Кроме предложения интересной и полезной работы, Entain ставит перед собой цель обеспечить благополучие сотрудников. В современном мире, где напряжение, стресс и непредвиденные обстоятельства накапливаются с каждым днем все больше и больше, Entain хочет предложить своим сотрудникам благоприятную рабочую среду, где каждый может чувствовать себя комфортно и находить быстрые решения всех своих проблем.

Душевное здоровье прежде всего

Менеджер отдела персонала Олег Карпушенко рад, что душевное здоровье наконец-то стало привлекать больше внимания общественности. Entain хорошо понимает важность душевного здоровья и стремится к тому, чтобы никто не оставался наедине со своими тяжелыми мыслями. Стресс на работе и заботы дома неизбежны, и время от времени всем нужна поддержка. „Проблемы душевного здоровья влияют на людей очень по-разному. Поэтому в начале этого года мы объединились с компанией, которая предлагает нашим сотрудникам возможность получить помощь лицензированных психологов, консультантов и терапевтов“, – поясняет Карпушенко вклад Entain в душевное благополучие сотрудников. Entain также не верит в сверхурочную работу. Наоборот, компания инвестирует в возможность для сотрудников находить здоровый баланс между работой и семейной жизнью.

Работайте там, где вам подходит

Последние годы доказали, что офис – не единственное место, где можно успешно выполнять работу, и Entain полностью разделяет эту позицию. „Мы не заставляем наших людей делать то или другое, – объясняет Карпушенко. – У каждого есть свобода выбора наиболее удобного места работы. Важно довести дело до конца. Мы доверяем нашим людям“. Однако Карпушенко признается, что, несмотря на возможность работать из дома, многие с удовольствием идут в офис из-за приятной атмосферы, отличных совместных мероприятий и замечательных коллег: „Мы очень ценим время, которое проводим вместе, поэтому часто организуем командные мероприятия“.

Разносторонний мотивационный пакет