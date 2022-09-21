Умер рекордсмен Эстонии по метанию копья

Вальманн присоединился к ученикам „Динамо“ Виктора Вайксааре в 1949 году и установил рекорды советской молодежи в метании копья в 1950-51 годах. С 1957 года тренировался под руководством Ханса Торима. Занял 12-е место на чемпионате Европы 1958 года и 7-е место на Международных юношеских играх 1955 года. В чемпионатах СССР он выиграл серебро в 1958 и 1959 годах и три бронзы в 1955-57 годах. Шесть раз становился чемпионом Эстонии в сезоне 1951–64, завоевав на чемпионатах три серебра и одну бронзу.

В 1955 году он превзошел довоенный эстонский рекорд своего брата Густава Зуле и поднялся в первую десятку мирового рейтинга за все время с результатом 77,90. Он пять раз улучшал рекорд Эстонии 1955–60 годов (77,90–82,26), четыре сезона (1955 и 1958–60) входил в первую десятку мирового рейтинга. Получил статус спортсмена-чемпиона в 1953 году.

Четыре раза входил в сборную СССР и 29 раз в сборную Эстонии. Стал тренером сборной СССР по метанию копья в 1964 году. С 1965 по 1971 год он был преподавателем Таллиннского педагогического института факультета физкультуры, с 1971 по 1974 года - заместителем директора Таллиннской специальной школы-интерната, а с 1974 по 2009 год - директором Таллиннской школы легкой атлетики „Калев“. Инициатор движения „Здоровая Эстония“ (1994 г.) и вице-председатель. 2001–2010 гг. член правления Эстонской ассоциации тренеров. 1998–2001 Член Совета благотворительного фонда физической культуры и спорта Фонда культуры. Почетный член „Калева“ (1984). Кавалер ордена Белой звезды V степени (2004 г.).

Проводы состоятся 1 октября в 13:30 в большом зале Таллиннского крематория (Pärnamäe tee 36). Родственники просят не приносить венки и цветы.