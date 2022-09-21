ПОДКАСТ | Призвать могут всех: что ожидать от мобилизации в России

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Мобилизация в России: что это значит? 1x 0.25

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„Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт“, - заявил Владимир Путин.

Под эту статью попадают и студенты, которые прошли военную кафедру. „В 90-е там учились почти все, кроме тех, кто непригоден. Например, все медики проходили военную кафедру. В первую очередь будут призывать тех, кто необходим армии - ракетчики, танкисты.

Вопрос в том, что для управления мобилизованными нужны младшие офицеры, сержанты, а эксперты говорят - таких людей недостаточно. Выпускники военных кафедр без опыта не могут организовать командование взводом людей, которые могут быть старше их и с другим бэкграундом“, - считает Станислав Мереминский.

Выражение „частичная мобилизация“ ничего не значит, так как нет конкретных критериев, почему он частичная. Министр обороны в интервью заявил лишь о необходимости в мобилизации 300 тысяч человек, но в официальных документах этой информации нет.

„Я бы предложил термин - ползучая мобилизация. „Такое ощущение, что 300 тысяч - их желаемая цель. Это тот максимум, который возможен. Судя по указу, могут призвать всех. Но в реальности призовут столько, сколько смогут переварить, - добавил Илья Бер. - Переварить это значит - нужна инфраструктура. Уважаемые люди говорят, что ее просто не существует“.

В интернете уже давно видны объявления о сборе средств для поддержки российской армии, например, в регионах собирают деньги на бронежилеты и медикаменты. „Нужна логистика, транспорт. Нужно как минимум готовить людей 2-3 месяца, чтобы они не стреляли друг в друга. Какая пропускная способность - большой вопрос“, - подчеркивает Мереминский.

„Есть ресурсы и есть инфраструктура. Ресурсы - это деньги, их в России много. Инфраструктуру нужно построить, наладить процессы, обучить людей - это не сделаешь за несколько месяцев“, - уточнил Бер.