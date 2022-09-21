ПОДКАСТ | Призвать могут всех: что ожидать от мобилизации в России(41)
В России объявили мобилизацию - необходимо набрать 300 тысяч человек для войны с Украиной. Журналисты RusDelfi обсудили нынешнюю ситуацию и попытались понять, как это будет выглядеть. Слушайте подкаст!
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„Призыву на военную службу будут принадлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт“, - заявил Владимир Путин.
Под эту статью попадают и студенты, которые прошли военную кафедру. „В 90-е там учились почти все, кроме тех, кто непригоден. Например, все медики проходили военную кафедру. В первую очередь будут призывать тех, кто необходим армии - ракетчики, танкисты.
Вопрос в том, что для управления мобилизованными нужны младшие офицеры, сержанты, а эксперты говорят - таких людей недостаточно. Выпускники военных кафедр без опыта не могут организовать командование взводом людей, которые могут быть старше их и с другим бэкграундом“, - считает Станислав Мереминский.
Выражение „частичная мобилизация“ ничего не значит, так как нет конкретных критериев, почему он частичная. Министр обороны в интервью заявил лишь о необходимости в мобилизации 300 тысяч человек, но в официальных документах этой информации нет.
„Я бы предложил термин - ползучая мобилизация. „Такое ощущение, что 300 тысяч - их желаемая цель. Это тот максимум, который возможен. Судя по указу, могут призвать всех. Но в реальности призовут столько, сколько смогут переварить, - добавил Илья Бер. - Переварить это значит - нужна инфраструктура. Уважаемые люди говорят, что ее просто не существует“.
В интернете уже давно видны объявления о сборе средств для поддержки российской армии, например, в регионах собирают деньги на бронежилеты и медикаменты. „Нужна логистика, транспорт. Нужно как минимум готовить людей 2-3 месяца, чтобы они не стреляли друг в друга. Какая пропускная способность - большой вопрос“, - подчеркивает Мереминский.
„Есть ресурсы и есть инфраструктура. Ресурсы - это деньги, их в России много. Инфраструктуру нужно построить, наладить процессы, обучить людей - это не сделаешь за несколько месяцев“, - уточнил Бер.
Сегодня начались призывы к протестам. Движение „Весна“, соратники Навального пытаются что-то организовать, правозащитники стараются оказывать юридическую поддержку. Как стало известно, крайне сложно достать билеты в Турцию, Армению или Грузию из-за большого наплыва желающих покинуть Россию.
„Какие-то протесты сейчас будут, но не верю, что серьезные и с какими-то последствиями. Что произойдет через месяц, когда начнут скапливаться большие массы людей с оружием - как они будут реагировать на происходящее. Ведь эти люди уже не добровольцы, их насильно призвали“, - резюмировал Мереминский.
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