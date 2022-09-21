ГЛАВНОЕ | Все, что нужно знать об объявленной в РФ мобилизации
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В обращении к россиянам Путин сказал, что с 21 сентября мобилизации подлежат „только граждане, которые состоят в запасе“, прежде всего, люди, которые проходили военную службу, имеют военно-учетные специальности и боевой опыт. Президент пообещал, что россияне, призванные по мобилизации, получат „статус, выплаты и все социальные гарантии“ военнослужащих по контракту, пишет „Медуза“.
Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан России. В документе не говорится, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. В указе перечислены основания для увольнения с военной службы: это достижение определенного возраста, состояние здоровья, приговор суда о лишении свободы. В документе также сказано, что отсрочку от призыва могут получить работники оборонно-промышленного комплекса. Правительство РФ „в кратчайшие сроки“ определит категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В указе есть один закрытый пункт — № 7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как „для служебного пользования“. Дмитрий Песков сообщил, что в неопубликованном пункте указа говорится о количестве мобилизуемых.
Основатель „Агоры“ Павел Чиков, проанализировав указ, заявил, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, затем — мужчин, пребывающих в запасе. По его словам, Минобороны РФ должно сформировать квоты на мобилизацию для каждого региона России, а губернаторы будут отвечать за исполнение.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация затронет „300 тысяч резервистов“. В интервью телеканалу „Россия-24“ Шойгу сказал, что у России „огромный мобилизационный ресурс“ — почти 25 миллионов человек. Частичная мобилизация, по его словам, затронет 1,1% от общего числа. Он отметил, что студенты и военнослужащие срочной службы не подлежат мобилизации. По словам министра, частичная мобилизация организована в первую очередь для контроля территории у линии фронта. Шойгу добавил, что частичную мобилизацию объявили в то время, когда должны были начаться сборы резервистов, поэтому сборы будут отменены.
Частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет, заявил „Интерфаксу“ генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Глава юридического отдела команды Алексея Навального Вячеслав Гимади заявил, что Владимир Путин, согласно его указу, объявил полную, а не частичную мобилизацию. „Имеют право призвать всех, кроме полностью негодных по здоровью и возрасту (до 50 лет солдаты и до 60 лет младшие офицеры). Как захочет Минобороны“, — сказал Гимади.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать:
солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков в возрасте до 35 лет;
младших офицеров в возрасте до 50 лет;
майоров, подполковников, капитанов 3-го ранга, капитанов 2-го ранга в возрасте до 55 лет;
полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет;
высших офицеров до 65 лет.
Картаполов предположил, что Минобороны РФ первыми призовет операторов беспилотных летательных аппаратов, разведчиков и связистов, пишет „Интерфакс“. По его словам, выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.
Ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не планируют, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Еще один член СПЧ Кирилл Кабанов сказал, что частичная мобилизация не затронет граждан с приписным удостоверением — их призывают только при полной мобилизации.
Резервистам могут закрыть выезд из России — после получения повестки. Прямо указ Владимира Путина не ограничивает право резервистов на выезд из России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такие ограничения действуют с момента, когда люди, подлежащие частичной мобилизации, получают повестку, сказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
Такие ограничения для людей, стоящих на воинском учете, предусматривает 21-я статья закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, которая запрещает „выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов“. При этом в статье не упоминается частичная мобилизация.
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что не советует людям, подпадающим под частичную мобилизацию, „ехать на курорты в Турцию“. „Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края“, — сказал он. По словам Картаполова, до получения повестки люди могут перемещаться по стране, „но лучше этого не делать“.
В рамках мобилизации граждан призывают по повестке, но некоторые должны явиться сами. Глава „Агоры“ Павел Чиков сообщил, что мобилизованных оповещают по повестке, которую вручают лично в руки под подпись. Но запасники, имеющие мобилизационные предписания, должны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь повестки. Baza сообщила, что повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через „Госуслуги“. На портале государственных услуг произошел сбой. В министерстве цифрового развития отрицают, что повестки будут рассылать через „Госуслуги“.
После объявления частичной мобилизации жителей России стали призывать к протестам. Движение „Весна“ призвало провести всероссийскую акцию протеста против „могилизации“. Активисты предложили жителям России собраться в 19 часов по местному времени 21 сентября в центрах своих городов. Команда Алексея Навального также призвала россиян протестовать, обещая поддержать „любые формы протеста“. „Если вы готовы заниматься большими вещами, в том числе поджигать военкомат, мы поддерживаем это и мы готовы тоже оказать какое-то содействие“, — заявил соратник Навального Иван Жданов.
На российском фондовом рынке продолжился обвал, начавшийся накануне. После открытия торгов индекс Мосбиржи в моменте максимально приблизился к 2000 пунктам, но затем замедлил падение — к 10:20 утра индекс снизился на 4,7%, до 2111 пункта. Индекс РТС упал на 6,25%, до 1082 пункта. 20 сентября на фоне планов провести „референдумы“ на оккупированных территориях Украины и слухах о мобилизации, российский рынок упал на 8,84%, что стало максимумом с 24 февраля, когда рынок обвалился на 33%.
Власти Украины, комментируя мобилизацию в России, заявили, что „у жизни прекрасное чувство юмора“. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на 210-й день „трехдневной войны“ россияне получили мобилизацию, закрытые границы, лишение свободы за дезертирство, а также спецотряды из заключенных. „Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора“, — сказал Подоляк.
Из-за объявления мобилизации жители России стали скупать билеты в другие страны. Так, перед обращением Путина были проданы все авиабилеты в Стамбул на 21 сентября, а также почти все билеты в Ереван, обратила внимание „Верстка“. На другие даты билеты в эти города доступны. После обращения президента россияне активно скупали билеты из Москвы в Минск, отмечает „The Village Беларусь“. На этом фоне глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что по соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы гражданам РФ, которые уклоняются от мобилизации.