ГЛАВНОЕ | Все, что нужно знать об объявленной в РФ мобилизации

Глава юридического отдела команды Алексея Навального Вячеслав Гимади заявил, что Владимир Путин, согласно его указу, объявил полную, а не частичную мобилизацию. „Имеют право призвать всех, кроме полностью негодных по здоровью и возрасту (до 50 лет солдаты и до 60 лет младшие офицеры). Как захочет Минобороны“, — сказал Гимади.

Частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет, заявил „Интерфаксу“ генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация затронет „300 тысяч резервистов“. В интервью телеканалу „Россия-24“ Шойгу сказал, что у России „огромный мобилизационный ресурс“ — почти 25 миллионов человек. Частичная мобилизация, по его словам, затронет 1,1% от общего числа. Он отметил, что студенты и военнослужащие срочной службы не подлежат мобилизации. По словам министра, частичная мобилизация организована в первую очередь для контроля территории у линии фронта. Шойгу добавил, что частичную мобилизацию объявили в то время, когда должны были начаться сборы резервистов, поэтому сборы будут отменены.

Основатель „Агоры“ Павел Чиков, проанализировав указ, заявил, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, затем — мужчин, пребывающих в запасе. По его словам, Минобороны РФ должно сформировать квоты на мобилизацию для каждого региона России, а губернаторы будут отвечать за исполнение.

В указе есть один закрытый пункт — № 7. В версии документа, опубликованной на сайте Кремля, этот пункт пропущен, а в версии, представленной на портале правовой информации, он обозначен как „для служебного пользования“. Дмитрий Песков сообщил, что в неопубликованном пункте указа говорится о количестве мобилизуемых.

Путин подписал указ о частичной мобилизации граждан России. В документе не говорится, что призыву подлежат только военнослужащие запаса. В указе перечислены основания для увольнения с военной службы: это достижение определенного возраста, состояние здоровья, приговор суда о лишении свободы. В документе также сказано, что отсрочку от призыва могут получить работники оборонно-промышленного комплекса. Правительство РФ „в кратчайшие сроки“ определит категории граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать:

солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков в возрасте до 35 лет;

младших офицеров в возрасте до 50 лет;

майоров, подполковников, капитанов 3-го ранга, капитанов 2-го ранга в возрасте до 55 лет;

полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет;

высших офицеров до 65 лет.

Картаполов предположил, что Минобороны РФ первыми призовет операторов беспилотных летательных аппаратов, разведчиков и связистов, пишет „Интерфакс“. По его словам, выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут востребованы.

Ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не планируют, заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов. Еще один член СПЧ Кирилл Кабанов сказал, что частичная мобилизация не затронет граждан с приписным удостоверением — их призывают только при полной мобилизации.

Резервистам могут закрыть выезд из России — после получения повестки. Прямо указ Владимира Путина не ограничивает право резервистов на выезд из России, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Такие ограничения действуют с момента, когда люди, подлежащие частичной мобилизации, получают повестку, сказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.

Такие ограничения для людей, стоящих на воинском учете, предусматривает 21-я статья закона „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, которая запрещает „выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов“. При этом в статье не упоминается частичная мобилизация.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что не советует людям, подпадающим под частичную мобилизацию, „ехать на курорты в Турцию“. „Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края“, — сказал он. По словам Картаполова, до получения повестки люди могут перемещаться по стране, „но лучше этого не делать“.