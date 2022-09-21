„Это мобилизация нового „пушечного мяса“: что думают украинцы о мобилизации в России?

Елена, 26 лет, IT специалист, молодая мама, Харьков:

„От этого абсолютно ничего не изменилось. Была ли война до этого заявления? Была. Русня убивала людей и бомбила наши города? Да, это так. Была ли ядерная угроза? Да, они угрожают постоянно, особенно вокруг ЗАЭС. Советую всем перестать сеять панику. Лучше больше жертвуйте на ЗСУ и готовьтесь к холодной зиме. И да, мы все равно победим“.

Денис, аналитик, 30 лет, Киев:

“Считаю, что данное решение фактически закрывает возможности переговорного процесса и очевидно приведет к затягиванию боевых действий. При этом едва ли возможен качественный скачок боевых возможностей ВС РФ, поскольку современная война - это не столько количество людей и даже техники, сколько состязание в системах управления, качестве разведки, технологиях, экономиках и так далее. Кроме того, решение о мобилизации практически неизбежно приведет к росту социальной напряженности в РФ“.

Вячеслав, 26 лет, госслужащий, Киев:

„Они реально понимают, что у них не хватает человеческого потенциала для войны, они все время кричали о могущественности своей армии, а по факту за 7 месяцев войны все оказалось несколько иначе. Мы выбиваем их солдат отовсюду. Элиту они уже потеряли. Поэтому решение о мобилизации абсолютно предсказуемая, но на самом деле - это мобилизация нового „пушечного мяса“ для выполнения тупых боевых заданий. Весь мир тошнит от этой „принудиловки“. Ни к чему хорошему для России она не приведёт“.