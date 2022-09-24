Мать спасла сына от смерти, но получила тяжелые травмы. „Я вспомнила маневр с лосем, которому научилась в автошколе“

В 16:49 в центр тревоги сообщили, что на втором километре дороги Лийапекси-Локса в поселке Колга волости Куусалу произошло столкновение двух автомобилей. По оперативной информации, в результате столкновения с травмами госпитализированы трое взрослых и один ребенок. Транспортное сообщение на месте аварии не нарушено.