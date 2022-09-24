Новости Эстонии
24.09.2022, 20:30

Мать спасла сына от смерти, но получила тяжелые травмы. „Я вспомнила маневр с лосем, которому научилась в автошколе“

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Если бы Мари Лийс Кютт не приняла быстрого решения, ее сидящий сбоку сын мог пострадать или погибнуть.
Если бы Мари Лийс Кютт не приняла быстрого решения, ее сидящий сбоку сын мог пострадать или погибнуть.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В Эстонии на удивление много мест, до которых машина скорой помощи может добраться только за полчаса или больше. Поэтому каждый должен знать, как оказать первую помощь,- пишет Eesti Päevaleht.

В 16:49 в центр тревоги сообщили, что на втором километре дороги Лийапекси-Локса в поселке Колга волости Куусалу произошло столкновение двух автомобилей. По оперативной информации, в результате столкновения с травмами госпитализированы трое взрослых и один ребенок. Транспортное сообщение на месте аварии не нарушено.

За лаконичным сообщением скрывается невероятная история.

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