24.09.2022, 20:30
Мать спасла сына от смерти, но получила тяжелые травмы. „Я вспомнила маневр с лосем, которому научилась в автошколе“(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии на удивление много мест, до которых машина скорой помощи может добраться только за полчаса или больше. Поэтому каждый должен знать, как оказать первую помощь,- пишет Eesti Päevaleht.
В 16:49 в центр тревоги сообщили, что на втором километре дороги Лийапекси-Локса в поселке Колга волости Куусалу произошло столкновение двух автомобилей. По оперативной информации, в результате столкновения с травмами госпитализированы трое взрослых и один ребенок. Транспортное сообщение на месте аварии не нарушено.