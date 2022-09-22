Напряженность вокруг переноса советских памятников ни на грамм не повлияла на рейтинг Каи Каллас

Напряженность, связанная с переносом советских монументов, и беспокойство по поводу счетов за электроэнергию и отопление на предстоящую зиму пока не снизили популярность лидера Партии реформ Каи Каллас. Единственное заметное изменение, которое произошло в сентябре по сравнению с августом, — это снижение популярности председателя Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера на несколько процентных пунктов, согласно исследованию, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht.