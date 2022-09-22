Новости Эстонии
22.09.2022, 08:40

Напряженность вокруг переноса советских памятников ни на грамм не повлияла на рейтинг Каи Каллас

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Кая Каллас заметно популярнее, особенно среди эстонцев. В качестве премьер-министра ее видят в первую очередь респонденты с высшим образованием и более высоким доходом.
Кая Каллас заметно популярнее, особенно среди эстонцев. В качестве премьер-министра ее видят в первую очередь респонденты с высшим образованием и более высоким доходом.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Лидер Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, похоже, теряет популярность среди своих избирателей, - пишет Eesti Päevaleht.

Напряженность, связанная с переносом советских монументов, и беспокойство по поводу счетов за электроэнергию и отопление на предстоящую зиму пока не снизили популярность лидера Партии реформ Каи Каллас. Единственное заметное изменение, которое произошло в сентябре по сравнению с августом, — это снижение популярности председателя Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера на несколько процентных пунктов, согласно исследованию, проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht.

За последний год не случалось, чтобы избиратели два месяца подряд выдавали практически одинаковый результат. Тройка лидеров в августе и сентябре идентична: 27% респондентов считают наиболее подходящим премьер-министром Каллас, 19% - председателя Центристской партии Юри Ратаса и 12% - лидера EKRE Мартина Хельме. Нет колебаний ни на один процент.

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