Известные рестораны переходят на новую платформу доставки еды

В Эстонии свое сотрудничество с другими партнерами прекращают: KFC, Viru burger, Vapiano, Tokumaru, Blender, POMO, Tai Boh, Brööder Kebab, Chi, Little India, Chopsticks, Lido, Kimijimi, O’Learys, MySushi, Ice Cafe и кинотеатр Apollo, чтобы продолжить работать только с Fudy. В первое время сотрудничество продолжится в тех городах, где Fudy еще не представлено.

„1 октября на рынке произойдут важные изменения, поскольку к Hesburger прибавилось еще 17 ресторанов, наряду с более чем 130 другими точками, чьим единственным партнером по доставке будет Fudy. Делаем большой шаг вперед к своей цели — стать платформой с лучшим выбором ресторанов, а вместе с тем быть первостепенным предпочтением клиентов“, - сказал Хольгер Лихтмаа, генеральный директор Fudy.

„Мы рады, что у Fudy есть четкий план по революционному преобразованию доставки еды, сделав ее более удобной для всех вовлеченных сторон. Например, в одном заказе клиенты смогут выбрать любимые блюда сразу из нескольких различных ресторанов. Такой подход, ориентированный на клиента, также соответствует видению ресторанов, принадлежащих Apollo Group“, — объясняет решение председатель правления Apollo Group Мадис Яагер. „В случае сотрудничества с Fudy мы видим, как при разработке сервиса учитываются интересы как ресторанов, так и клиентов“, — добавляет Яагер.

Дайго Такаги, владелец Tokumaru, объясняет это решение так: „С самого начала у нас была отличная синергия с людьми из Fudy. Это эстонская платформа, которая знает и чувствует мир общественного питания и развлечений, понимает дух ресторанов и их проблемы лучше, чем кто-либо другой. Они проявляют гибкость и готовы подхватывать идеи для того, чтобы сделать жизнь пользователей комфортнее, что для нас важно“.