День могилизации России: как российское общество отреагировало на решение Путина(44)
Сегодня утром президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением и объявил о частичной мобилизации в России. Как на такое решение отреагировали представители российской общественности?
Илья Азар, российский журналист:
Ксения Собчак также отреагировала на сообщение о мобилизации:
Кира Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального вспомнила о том, что несколько дней назад бизнесмен Евгений Пригожин, который считается владельцем ЧВК Вагнера, прокомментировав вербовку заключенных для участия в войне в Украине, заявил: „либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами“.
Григорий Чхартишвили(Борис Акунин), писатель:
Роман Супер, российский журналист, документалист, после 24 февраля – блогер, создатель антивоенного Телеграм-канала.
Екатерина Шульман, российский политолог, специалист по проблемам законотворчества, в своем Telegram-канале дала правовую оценку произошедшему:
В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие параметры этой частичности - ни территориальные, ни категориальные - не обозначены. По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе. И да, в обращении операция теперь упреждающая, а не специальная. Специально не вышло, приходится действовать тотально.
Кирилл Рогов, российский политолог, филолог и журналист:
Илья Красильщик, бывший издатель „Медузы“, вспомнил о том, что выехать заграницу и избежать мобилизации у тех, кто воевать не хочет, не получится, в том числе - из-за действий европейских стран:
То есть путешествия по Европе это привилегия, а воевать с Украиной это обязанность. Здорово, что российские мужчины сейчас не смогут въехать в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, а отправятся с ними воевать.
Кстати, российский общественный деятель и журналист Илья Варламов заметил в своем Telegram-канале, что в указе о частичной мобилизации на сайте Кремля пропущен пункт 7. Позже этому нашлось объяснение - пункт 7 в указе о частичной мобилизации, пропущенный в публикации на сайте Кремля, скрыт грифом „для служебного пользования“ — в версии, опубликованной на портале правовой информации.
Эту же мысль озвучила в своем Twitter Любовь Соболь:
Татьяна Лазарева, российская актриса, телеведущая, общественный деятель:
Слушайте, как журналисты RusDelfi из России прокомментировали ситуацию с мобилизацией: