День могилизации России: как российское общество отреагировало на решение Путина

Илья Азар, российский журналист:

Ксения Собчак также отреагировала на сообщение о мобилизации:

Кира Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального вспомнила о том, что несколько дней назад бизнесмен Евгений Пригожин, который считается владельцем ЧВК Вагнера, прокомментировав вербовку заключенных для участия в войне в Украине, заявил: „либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами“.

Григорий Чхартишвили(Борис Акунин), писатель:

Роман Супер, российский журналист, документалист, после 24 февраля – блогер, создатель антивоенного Телеграм-канала.

Екатерина Шульман, российский политолог, специалист по проблемам законотворчества, в своем Telegram-канале дала правовую оценку произошедшему:

В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие параметры этой частичности - ни территориальные, ни категориальные - не обозначены. По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе. И да, в обращении операция теперь упреждающая, а не специальная. Специально не вышло, приходится действовать тотально.

Кирилл Рогов, российский политолог, филолог и журналист:

Илья Красильщик, бывший издатель „Медузы“, вспомнил о том, что выехать заграницу и избежать мобилизации у тех, кто воевать не хочет, не получится, в том числе - из-за действий европейских стран:

То есть путешествия по Европе это привилегия, а воевать с Украиной это обязанность. Здорово, что российские мужчины сейчас не смогут въехать в Латвию, Литву, Польшу и Эстонию, а отправятся с ними воевать.