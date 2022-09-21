Новости Эстонии
21.09.2022, 11:26

Россияне в Эстонии о частичной мобилизации: нам и до этого было страшно ехать на родину. Сейчас точно нельзя

 (121)
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

За обращением президента РФ Владимира Путина пристально следили россияне, живущие в Эстонии. Сообщение о частичной мобилизации вызвала бурю обсуждений. О чем волнуются россияне, в материале RusDelfi.

Елена, по ее словам, плачет сегодня все утро. В России у женщины остались два брата и отец. „Новость о частичной мобилизации вызвала у меня практически истерику, думала, придется скорую вызывать, — не сдерживает эмоций россиянка. — Мои родные, пусть и не в рядах вооруженных, но под призыв точно попадают, и от этого мне становится страшно“. По словам женщины, переехать к ней в Эстонию братьям и отцу возможности нет. „Я сама с временным видом на жительство здесь. Да и просто приехать пересидеть ситуацию не вижу смысла — все может затянуться. Но безнадежность доводит до отчаяния“.

У Арины и Андрея — трое детей. Семья два года живет в Эстонии, достаточно часто навещали своих родных в Санкт-Петербурге. После новости приняли решение в Россию больше не ездить. „Оказалась , что даже многодетных спокойно могут мобилизовать, — рассказывает Андрей. — Конечно, прописано, что все по нашему желанию. Хочу — пойду. Но все понимают, как это происходит“. Сейчас семья активно обсуждает, как вывезти из страны своих отцов. „Хоть они, возможно, пойдут не в первый рядах, но шанс есть всегда. Будем думать, куда перевезти. Хотя это сложно“.

Оставить комментарий Читать комментарии (121)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии