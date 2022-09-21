Россияне в Эстонии о частичной мобилизации: нам и до этого было страшно ехать на родину. Сейчас точно нельзя

Елена, по ее словам, плачет сегодня все утро. В России у женщины остались два брата и отец. „Новость о частичной мобилизации вызвала у меня практически истерику, думала, придется скорую вызывать, — не сдерживает эмоций россиянка. — Мои родные, пусть и не в рядах вооруженных, но под призыв точно попадают, и от этого мне становится страшно“. По словам женщины, переехать к ней в Эстонию братьям и отцу возможности нет. „Я сама с временным видом на жительство здесь. Да и просто приехать пересидеть ситуацию не вижу смысла — все может затянуться. Но безнадежность доводит до отчаяния“.