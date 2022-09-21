Свобода работать, когда и где вам удобно

Одной из центральных идей Йоронен было признание того, что ни один человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня он будет делать свою работу плохо или наполовину. Наоборот, все мы хотим быть успешными, чтобы нас хвалили, чувствовать гордость за свою работу. Вот почему важно, чтобы никто не стоял на пути реализации этой мысли, а способствовал ее успеху.

„Например, в Эстонии и во всем Балтийском регионе у нас есть свобода принимать решения, которые кажутся лучшими в нашей среде. Если есть необходимость и интерес расшириться, купить какое-то новое предприятие, нанять людей или сделать что-то еще, что бы развивало бизнес в Эстонии или странах Балтии, мы делаем это без общения с центральным офисом. Мы сами устанавливаем правила, мы несем ответственность“, – говорит Пиус.

Уже в 1992 году основательница SOL Лийза Йоронен установила правила, согласно которым работа в ее компании производится немного по-другому. Она была убеждена, что жесткая корпоративная культура – препятствие на пути к успеху, а не его основа. В своей докторской диссертации Йоронен исследовала именно то, как свобода и ответственность могут повысить мотивацию сотрудников и их страсть к своей работе. Выяснилось, что лучший путь для роста и выживания компании – это позволить людям делать то, что они умеют лучше всего, а не стоять на пути начальством.

Глава литовского и латвийского отделений SOL Курмет Вассер добавляет, что еще одна особенность SOL – сочетание свободы и ответственности, заложенное в ДНК компании. „Люди могут работать, когда и где им удобно. Однако работа должна быть выполнена как офисными работниками, так и работниками по уборке“, – объясняет Вассер.

„Наша особенность в том, что у нас нет определенного места, где все наши сотрудники собираются утром. Все наши 2 300 сотрудников в странах Балтии утром ходят на работу примерно в 2 000 разных мест. У всех свой рабочий график, у всех своя культура работы, которую мы и 140 работниками руководства стараемся ежедневно увязывать“, – говорит Пиус.

Глава компании добавляет, что для общего успеха нужны общие ценности. Например, одна из важных ценностей SOL – рентабельность. Возможно, это непопулярная ценность в глазах всего мира, но без нее невозможно развиваться, инвестировать, платить зарплату и так далее. А SOL хочет развиваться и расти постоянно.

Сотрудник выбирает, где работать

„Современная работа по уборке физически несложна, но для ее успешного выполнения необходимо знать методики и правильные приемы. Поэтому одно из самых важных направлений деятельности нашей компании – обучение сотрудников, поскольку благодаря ему мы можем быть эффективными и оперативными. А так как наши сотрудники разбросаны по участкам, хорошая подготовка дает каждому уверенность в том, что работа всегда и везде выполняется на отлично“, – говорит Вассер.

А хорошая подготовка и вытекающее из нее доверие дает всем сотрудникам SOL возможность самостоятельно выбирать рабочее место и график работы. Поскольку объектов чрезвычайно много, каждый работник по уборке еще до заключения трудового договора может выбрать наиболее удобное место и время, куда и в какой час выходить на работу, – говорит Вассер.

„Для большинства мы – те, кто предлагает дополнительную работу. Через SOL занимаются уборкой в удобное для них время учителя, воспитатели детских садов, студенты, пенсионеры, а также медицинские работники, продавцы и т. д.

Работать можно утром, днем и вечером, а также ночью. Можно трудиться полный рабочий день или лишь два часа в неделю“, – объясняет Вассер. Родной язык, религия, происхождение или пол при устройстве на работу не играют никакой роли.

Вассер добавляет, что сейчас в фирме также работает более 500 человек с ограниченной трудоспособностью, и все они являются бесценным дополнением всего коллектива SOL.

В SOL также работает очень большое число украинских военных беженцев, для которых чрезвычайно важны свобода и простота трудоустройства, предлагаемые предприятием. К слову, разница в возрасте между самым молодым и самым старшим сотрудником SOL составляет более 70 лет.

„Работать по уборке – это не то, чего нужно стыдиться, это наш главный посыл. Все ожидают, что клининговая служба будет проходить по поверхностям тайно и незаметно, как гномики, чтобы их не было ни видно, ни слышно. Мы считаем, что сотрудник клининга – это такой же профессионал, который имеет такую же профессиональную гордость, как и представители других профессий. И поверьте, без уборки остановился бы этот мир“, – добавляет Пиус.

Смотрите подробнее: